Rilasciati update a iOS 9.3.6 e iOS 10.3.4 per vecchi iPhone e iPad

Oltre all’aggiornamento a iOS 12.4, Apple ha rilaciato anche l’aggiornamento a iOS 9.3.6 e iOS 10.3.4, release destinate a iPad e iPhone di vecchia generazione.

L’aggiornamento a iOS 9.3.6 è destinato a iPad 2, iPad mini, iPad 3 e iPhone 4s, mentre iOS 10.3.4 è destinato a iPad 4 e iPhone 5. Come è facile immaginare, questi update non integrano particolari novità ma risolvono potenziali vulnerabilità e un bug legato al GPS che poteva influenzare l’accuratezza della posizione GPS e causare errori relativi a data e ora del sistema

Apple rilascia solitamente aggiornamenti per gli ultimi due sistemi operativi ma, come già fatto altre volte in passato, rilascia update per sistemi anche più vecchi se è necessario risolvere eventuali problematiche di sicurezza importanti.

Come sempre gli aggiornamento sono scaricabili over-the-air (direttamente dai dispositivi). Per installare l’update basta selezionare la voce Impostazioni, da qui scegliere “Generali” e “Aggiornamento Software”. Dopo la verifica della disponibilità dell’aggiornamento basta selezionare “Scarica e Installa” e accettare “termini e condizioni”. Per installare l’aggiornamento è necessario che la batteria del dispositivo sia carica almeno al 50% o che il dispositivo sia collegato a una sorgente di alimentazione.