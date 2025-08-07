Heat It, un accessorio per smartphone contro le punture di insetti

Le punture e morsi di insetto possono essere molto fastidiose per via prurito e del gonfiore che provocano. Esistono vari rimedi, naturali e farmacologici, e non mancano neanche quelli tecnologici.

Heat it è un accessorio per smartphone (per iPhone con Lightning, oppure iPhone/dispositivi Android con porta USB-C) che si gestisce tramite app gratuita (si scarica dall’App Store per iPhone o dal Google Play per Android) in grado di trattare il dolore con il calore.

Gli ideatori di questo accessorio affermano che si tratta di un “trattamento rapido ed efficace”. Per alleviare il prurito e il dolore, l’area cutanea colpita viene brevemente riscaldata a circa 51 °C.; il calore localizzato allevia subito prurito, gonfiore e bruciore. Il principio di funzionamento dell’ipertermia locale si basa esclusivamente sul calore concentrato in un punto e, secondo l’azienda produttrice, è confermato dal punto di vista medico.

Niente sostanze chimiche, solo calore

Ì possibile trattare in pochi istanti le punture di zanzare, tafani, api e vespe utilizzando il proprio smartphone. Il trattamento termico funziona senza sostanze chimiche e può essere facilmente controllato tramite l’app dedicata.

L’accessorio (compatto e leggero) può essere legato a un portachiavi, pronto per essere usato in caso di bisogno, nella vita di tutti i giorni, nei viaggi o quando si pratica sport. Costa 29,95€ ma nel momento un cui scriviamo è possibile trovarlo su Amazon a 24,99€ (sia la variante Lightning, sia la variante USB-C).

Il produttore (tedesco) riferisce che è possibile regolare il trattamento in base alle proprie sensazioni ed è adatto anche con i bambini a partire dai 4 anni (per l’auto applicazione a partire dai 12 anni).

L’app prevede diverse modalità di funzionamento: per adulti e bambini, per pelli sensibili, e con tempi di applicazioni ridotto, medio e lungo.

Non ha bisogno di batterie dedicate e sono possibili fino a 1.000 utilizzi per ogni carica del cellulare L’app per iPhone “pesa” 70,3MB e richiede iOS 14 o seguenti.

