Riparate i tergicristallo con il kit in offerta a soli 7,31 €

È vero, potreste sostituire i vecchi tergicristallo con dei nuovi, ma con un accessorio come quello che trovate attualmente in sconto potete rigenerarli in un lampo, in modo da prolungarne la vita e andando così a risparmiare sul portafogli.

I gommini sostitutivi non costano moltissimo: generalmente con una decina di Euro si riesce a trovarne una coppia per i tergicristallo del parabrezza, ma oltre al costo da affrontare tutte le volte che si danneggiano, bisogna trovare anche il tempo per andare in negozio e acquistarli oppure per ricevere la spedizione a casa qualora si decidesse di procedere online.

Invece, lasciando nel portaoggetti dell’auto un accessorio come questo potete riparare i gommini dei tergicristallo danneggiati e rimetterli a nuovo in pochi secondi: non dovete far altro che pulire la parte in gomma con un panno morbido e inumidito eliminando sporco ed impurità, poi fate scorrere l’attrezzo lungo tutto il tergicristallo infilando il lato piatto all’interno della feritoia: così facendo si eliminano i contorni rotti o smangiucchiati e la gomma viene raffilata, ripristinandone il filo. Prima di usare di nuovo i tergicristallo è bene poi pulirli di nuovo col panno umido per eliminare eventuali impurità ancora presenti.

In pochi minuti quindi si rimettono a nuovo i tergicristallo dell’auto, indipendentemente da dove ci si trova. Questo è un bel vantaggio soprattutto se si è in viaggio o in vacanza e non si vuole perdere tempo. E più in generale, come dicevamo, già al primo utilizzo si ammortizzano i costi, specie grazie alla promozione che vi segnaliamo con questo articolo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 14,63 € potete risparmiare il 50% spendendo 7,31 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.