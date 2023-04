ROG Ally è l’avversaria più agguerrita di Steam Deck

ROG, la nota casa produttrice di dispositivi gaming, conosciuta anche per i ROG Phone, ha annunciato il lancio di ROG Ally, una console portatile con interfaccia Windows incredibilmente potente, che andrà a sfidarsi con la ben nota Steam Deck.

Questo dispositivo sarà dotato di un processore AMD Ryzen serie Z1, che permette ai giocatori di riprodurre giochi AAA e titoli indie. Inoltre, il display touchscreen ad alta frequenza di aggiornamento e luminoso garantirà ai giocatori una visione chiara dei contenuti anche quando si gioca all’aperto. La console sarà facile da trasportare grazie al suo design dalle dimensioni contenute, con un peso di 608 grammi.

Il processore AMD Ryzen serie Z1 con grafica RDNA 3 rende ROG Ally pronta a fornire prestazioni di gioco portatili sicuramente ad alti livelli. Inoltre, l’apparato termico Zero Gravity di ROG utilizza un sistema a doppia ventola per garantire che il dispositivo rimanga fresco in qualsiasi orientamento.

ROG Ally dispone di uno schermo full HD (1080p) a 120 Hz con supporto Adaptive Sync, che consentirà ai giocatori di godere di una chiarezza di movimento fluida anche nei giochi più veloci. Il display ha anche una luminosità massima di 500 nits, che consentirà di seguire facilmente l’azione in ambienti più difficili come quelli all’aperto. Il display touchscreen permetterà, inoltre, di navigare senza problemi su Windows quando i giocatori devono modificare le impostazioni o installare un nuovo titolo.

ROG Ally esegue Windows 11, il che significa che i giocatori potranno accedere a tutte le librerie e ai servizi di streaming di giochi su un unico dispositivo. Inoltre, con la prima console ROG debutta un’edizione speciale di Armoury Crate, personalizzata con modalità di prestazioni rapide, un launcher di gioco, un software di monitoraggio, il supporto Aura Sync e altro ancora.

Per una console portatile, il peso e l’ergonomia sono fondamentali. Gli ingegneri di ROG hanno sviluppato minuziosamente la forma e il peso di ROG Ally fino a quando non sono stati convinti di aver creato la macchina perfetta per essere trasportata e utilizzata tutto il giorno. Con un peso di soli 608 grammi, Ally non peserà mai nello zaino o nelle mani di un giocatore, consentendo delle sessioni in totale comodità e senza interruzioni

L’evento ufficiale di lancio di ROG Ally si terrà l’11 maggio 2023. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere le specifiche complete e i prezzi della console. Inoltre, ci saranno tavole rotonde con importanti personalità del settore gaming per parlare della storia del design di ROG Ally e del suo impatto sul panorama dei giochi. Seguiranno aggiornamenti sulla disponibilità italiana di ROG Ally.