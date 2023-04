Le novità di iOS 17 su Wallet e Salute

Le app Salute e Wallet saranno aggiornate in iOS 17, aggiornamento che Apple presenterà in anteprima agli sviluppatori nel corso della WWDC23 di giugno.

A riferirlo è il “leaker” @analyst941 – recentemente molto attivo – lo stesso che in precedenza ha rivelato in anticipo dettagli esatti sulla Dynamic Island.

Secondo il leaker, per l’app Wallet sono previste delle schede nella parte superiore della videata, elemento che dovrebbe permettere di separare meglio le funzioni disponibili. In un mockup che mostra come dovrebbe apparire l’app, Carte, Apple Cash, Chiavi digitali, patenti / documenti di identità e altri elementi sembrano selezionabili per categoria. Nel mockup si vede anche la scheda “Passes & More”, seziona nella quale dovremmo vedere nuove funzioni.

A detta della “gola profonda”, gli utenti – con uno swipe verso il basso – potranno accedere a funzioni di ricerca e individuare card e altri elementi archiviati nel Wallet. Si vocifera anche della presenza di un pulsante “Transazioni” il cui scopo non è per ora chiaro (già ora è possibile visualizzare gli ultimi movimenti dall’app Wallet).

Per quanto riguarda l’app Salute, Analyst941 riferisce che la sezione “Preferiti” in “Riepilogo” verrà rivista, con una interfaccia a schede. Ogni scheda mostrerà “dati visivi” con “grafici colorati”, “tabelle” e altre informazioni. Già ora è possibile aggiungere o rimuovere una categoria sanitaria da quelle preferite nella schermata Riepilogo, ed è probabile che Apple intenda semplicemente migliorare la visualizzazione, evidenziando punti salienti relativi a salute e allenamenti.

A proposito dell’app Salute, nei giorni scorsi Bloomberg ha riferito dell’arrivo di questa app su iPad e di un sistema che dovrebbe invitare l’utente a prendersi dei brevi spazi dedicati a sé stesso e monitorare nel tempo il suo stato psico-emotivo, i suoi obiettivi, la sua motivazione. Per la nuova versione dell’app Salute che vedremo in iOS 17, Apple avrebbe previsto anche funzioni utili per gestione di patologie della vista come la miopia.

Per tutto quello che Apple potrebbe presentare alla WWDC23 il link da seguire è direttamente questo. Ricordiamo che la presentazione principale prenderà il via il prossimo 5 giugno. Troverete tutte le novità presentate anche sulle nostre pagine.

Per tutto quello che c’è da sapere su iOS 17, invece, il link da seguire è questo.