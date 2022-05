Risorse per creativi

Lo scrittore americano Austin Kleon lo dice senza troppi giri di parole nel suo best seller per creativi: “ruba come un artista”. La tesi dell’autore, in breve: nulla è originale, tutto è frutto di continui rimescolamenti creativi.

Dove prendere quindi ispirazione se vuoi imparare l’arte della creatività? Quali piattaforme, siti o blog possono esserti d’aiuto?

Di seguito abbiamo stilato una serie di siti che possono tornarti utile nel tuo lavoro, sia che tu sia alle prime armi oppure sia un professionista affermato alla ricerca delle ultime novità.

I trend creativi del momento

Chi stabilisce quale pantone è il pantone dell’anno? Quali sono i soggetti più fotografati in circolazione? Quale stile grafico è di moda in questo momento? Tutte domande a cui danno risposta molti siti, in particolare, le piattaforme di risorse stock che riescono a tenere traccia in maniera molto dettagliata dei file più cercati e scaricata dagli utenti.

Il primo della famiglia è sicuramente Adobe Stock che da anni cura un blog dove raccoglie i trend del momento. Qui è possibile esplorare le previsioni dei trend visivi per l’anno corrente con un grande numero di esempi, che includono lavori grafici, video-fotografici e altro materiale ancora.

Quando parliamo di materiale fotografico e temi visivi da esplorare non possiamo non citare la storica agenzia di fotografia con sede a Seattle, Getty Images. Il suo archivio è indiscutibilmente uno dei più estesi al mondo e con milioni di download all’anno Getty non è solo in grado di dirci quale materiale va per la maggiore, ma anche quali saranno, verosimilmente, i temi del prossimo futuro. Trovate al blog di Getty infatti una raccolta delle tendenze visive dell’anno divise per temi con tanto di approfondimento.

Altro sito imprescindibile per i creativi di tutto il mondo è Shutterstock, una piattaforma sempre più ricca di foto e video che negli ultimi tempi si è allargata acquistando anche il popolare sito PremiumBeat, che include raccolte di musica per i contenuti più disparati. Anche Shutterstock ogni anno raccoglie e racconta le ricerche degli utenti e fornisce una guida molto divertente e ricca di spunti per le tendenze visive dell’anno corrente.

Piattaforme per trovare l’ispirazione

Studi creativi di mezzo mondo amano condividere i loro progetti su alcune piattaforme. Quale migliore occasione seguire il suggerimento di Austin Kleon per…rubare come un artista? Della famiglia Adobe la piattaforma più nota per condividere i propri progetti e seguire artisti e studi è sicuramente Adobe Behance. Su Behance è possibile cercare progetti sulla base del software usato o del campo creativo (fotografia, branding, editoria…). Behance è estremamente utile per esplorare le possibilità dei software che utilizzi (o che vorrai imparare ad usare). Fai un giro nella sezione dei progetti realizzati con After Effects per vedere la mole di lavori creativi realizzati dagli studi più famosi e quotati del mondo.

Un’altra piattaforma da cui prendere ispirazione e seguire creativi è Dribbble. Un vero e proprio social network di autopromozione (in passato era possibile accedervi solo tramite invito!) dove utenti condividono i loro “shots”. Anche su Dribbble è possibile trovare materiale per tutti i gusti nei campi creativi più disparati, dalla tipografia alle UI fino alle illustrazioni.

Non può mancare nella lista dei siti il celebre social network Pinterest. Contrariamente a quanto si pensi Pinterest non è solo un hub per prendere ispirazione sull’interior design e i trend del DIY; con il suo motore di ricerca basato sulle immagini e la possibilità di organizzare bacheche coerenti e ordinate Pinterest è l’arma a disposizione dei creativi per prendere ispirazione e fare dei salti nel tempo significativi.

Siti utili per creativi, dove scaricare e dove informarsi

Ammettiamolo, a volte abbiamo bisogno di qualche foto, mockup o template pronti per velocizzare il nostro lavoro, facili da scaricare e perchè no…gratuiti.

Ecco alcuni siti dove reperire materiale gratuitamente per i tuoi progetti.

Foto

I siti che consigliamo per scaricare foto royalty free sono:

Pexels.com

Unsplash.com

Mockup

Per scaricare mockup ti consigliamo il sito:

Freepik.com : qui puoi scaricare risorse gratuitamente ( dovrai però ricordare di citare l’autore) o, se vorrai, con un account premium scaricare senza bisogno di includere note sulle attribuzioni.

Blog

Se stai cercando informazioni, tutorial e trends sui software creativi e non solo ti consigliamo il blog di Espero, ricco di contenuti e guide step by step. Se invece stai cercando dei corsi per professionalizzarti sui software di comunicazione visiva (e non solo) ti consigliamo l’ampio catalogo disponibile sempre al sito di Espero.