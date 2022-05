LiveWire Del Mar è la Harley-Davidson elettrica più economica

La moto elettrica LiveWire Del Mar di Harley-Davidson anticipata a inizio mese è stata ufficialmente presentata, e una più di tutte le altre novità si fa decisamente notare: il prezzo. Come era già stato ipotizzato, si posiziona sotto i ventimila dollari, con un prezzo per le prime cento della “Launch Edition” in preordine già da oggi a 17.699 dollari (e, nel momento in cui scriviamo, già tutte esaurite).

È la seconda moto completamente elettrica della casa ultra-centenaria statunitense, costruita sulla piattaforma Arrow e dotata di un motore da 60 kW che le consente di raggiungere i 100 chilometri orari partendo da ferma in soli quattro secondi. Il sistema è aliventato da una batteria formato 21700 alloggiata in una particolare custodia che funge anche da parte del telaio della motocicletta, una scelta che ha permesso di ridurre il peso complessivo del veicolo.

In questo aspetto la società ha concentrato una buona parte dei propri sforzi ed è riuscita a renderla ancora più leggera integrando alcuni componenti come il caricabatterie di bordo all’interno di un’unica unità montata all’esterno della custodia della batteria. Tutte queste accortezze – spiegano – hanno consentito di renderla il 25% più leggera della LiveWire One.

L’azienda ritiene che con una singola carica della batteria (non c’è quella rapida CC, ma supporta solo quella di livello 1 o 2) la nuova Del Mar sia in grado di percorrere fino a 160 chilometri, nonostante alla batteria si appoggino anche una serie di strumenti accessori come il GPS e il modulo cellulare, che consentono all’azienda di aggiornare il software e ottimizzare le prestazioni della motocicletta via aggiornamenti Over The Air.

L’azienda punta alla commercializzazione della LiveWire Del Mar entro la primavera del 2023 ad un prezzo di 15.000 dollari, circa 14.000 euro. Per avere un paragone, la LiveWire One parte da 22.799 dollari. E per i più affezionati del marchio, è già in fase di sviluppo un terzo modello che si basa sulla medesima piattaforma Arrow.

