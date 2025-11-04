Rivoluzione Digitale Terrestre: in arrivo un nuovo canale spettacolare, altro che streaming

Un nuovo canale gratuito sta per allargare l’offerta del digitale terrestre: ti farà risparmiare sugli abbonamenti streaming.

La televisione continua a muoversi e, senza ombra di dubbio, l’ultimo arrivo confermato farà felici tanti appassionati, regalando ore ed ore di intrattenimento gratis.

Sul digitale terrestre è già possibile vedere il messaggio promozionale. Tra qualche giorno partirà la programmazione vera e propria. Ecco come risintonizzare i canali.

Nuovo canale gratuito sul digitale terrestre

Si tratta di Man-ga, un canale che nelle ultime settimane è stato inserito sul MUX PERSIDERA 3 alla posizione LCN 236 e che, almeno per il momento, sta veicolando un cartello promozionale che invita gli utenti a seguirlo in modalità HbbTV con la scritta “solo anime, un solo canale! Prossimamente…”. Questa presenza è stata segnalata e documentata da siti specializzati e da osservatori del digitale terrestre che tengono aggiornate le liste dei multiplex nazionali.

La notizia è importante perché conferma che l’offerta televisiva gratuita continua a crescere e che, soprattutto per un pubblico giovane o per gli appassionati di anime, non sarà più strettamente necessario ricorrere a piattaforme streaming a pagamento per trovare contenuti dedicati.

In pratica, chi ha un televisore moderno o un decoder aggiornato potrà comodamente sintonizzarsi sul canale e usufruire, oltre alla tradizionale trasmissione, anche dei servizi interattivi HbbTV qualora siano attivati. Diverse testate e community del settore hanno riportato la comparsa del promo e l’attivazione tecnica sul Persidera 3, quindi non si tratta di rumor estemporanei ma di una messa in onda che sta prendendo forma.

Per chi meno frequenta il gergo tecnico, vale la pena ricordare che Persidera 3 è uno dei multiplex nazionali che copre gran parte del territorio italiano, dunque la probabilità di ricevere il nuovo canale è alta su molte zone del Paese, compatibilmente con l’antennista e la qualità dell’impianto domestico. Persidera è l’operatore di rete che gestisce diversi mux e da qui derivano le frequenze che poi i televisori decodificano; dunque, l’inserimento di Man-ga nel Persidera 3 ne facilita la ricezione su larga scala.

Come risintonizzare il digitale terrestre e trovare il canale

Se il tuo televisore non ha ancora rilevato il nuovo canale, niente panico: ecco passo passo come risintonizzare il digitale terrestre per trovarlo senza complicazioni. Prima di tutto accendi il televisore o il decoder e apri il menu delle impostazioni; cerca la voce relativa ai canali, alla sintonizzazione o alla gestione dell’antenna e seleziona la ricerca automatica o risintonizzazione.

È importante impostare la modalità su Antenna o Digitale/DTV, assicurandosi che l’opzione per l’ordinamento automatico LCN sia attiva, così i canali si posizioneranno automaticamente ai loro numeri logici. Questa è la procedura standard consigliata anche dai principali tutorial e dalle guide dei produttori; in genere bastano pochi minuti.

Se la scansione automatica non dovesse funzionare o se il canale non viene trovato, prova la ricerca manuale impostando la frequenza del Persidera 3 nella tua area (se la conosci) oppure ripeti la procedura dopo aver scollegato e ricablato l’antenna per verificare la miglior connessione possibile.

In caso di Smart TV di marca specifica, come Samsung o LG, la voce del menu potrebbe chiamarsi Impostazioni > Trasmissione > Ricerca canali oppure Sintonizzazione automatica; segui le istruzioni a schermo e attendi il completamento della scansione. Se ancora non esce nulla, verifica che il televisore supporti HbbTV e, quando visualizzi il cartello promozionale di Man-ga, prova a premere il tasto rosso del telecomando per accedere alla mini-app HbbTV che spesso contiene ulteriori informazioni e una promo in streaming.

Insomma, la comparsa di Man-ga sul digitale terrestre è una buona notizia per chi cerca contenuti in chiaro e, senza esagerare, potrebbe essere l’occasione per riscoprire la televisione tradizionale aggiornata alle nuove forme ibride di fruizione. Se non hai mai fatto una risintonizzazione recentemente, prenditi cinque-dieci minuti, segui i passaggi indicati e probabilmente troverai il canale 236 pronto a trasmettere i tuoi anime preferiti, evitando così l’ennesimo abbonamento mensile.