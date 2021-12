Rivoluzione Instagram: nel 2022 si punta tutto sui video

In un breve videomessaggio di fine anno, il capo di Instagram Adam Mosseri ha offerto alcuni spunti su cosa la piattaforma ha in serbo per il prossimo anno. L’intenzione è quella di puntare tutto sui video.

Secondo Mosseri la piattaforma dovrà ripensare a cosa sia Instagram, perché il mondo sta cambiando rapidamente e dunque anche la piattaforma dovrà adeguarsi. Tra le priorità di Instagram per il 2022 quella di raddoppiare il numero di video.

Mosseri ha affermato che Instagram “consoliderà tutti i prodotti video intorno a Reels e continuerà a far crescere questi prodotti”. La piattaforma ha apportato alcune modifiche al modo in cui gestisce i video negli ultimi mesi. Ad ottobre, ad esempio, ha fatto fuori il marchio IGTV per portare video di forma più lunga nel feed principale. Tuttavia, gli utenti devono accedere a Reels per guardare il video completo.

Per quanto riguarda i creatori, Mosseri ha dichiarato che la piattaforma introdurrà più strumenti di monetizzazione per aiutarli a guadagnarsi da vivere. Inoltre, Mosseri ha affermato che Instagram si concentrerà sulla messaggistica, dato che è il modo principale in cui le persone comunicano online, e sulla trasparenza.

2022 Priorities 📝 This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry-leading safety and wellbeing efforts, we’re focused on these four key priorities. Hope you’re all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ✌🏼 pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ — Adam Mosseri (@mosseri) December 28, 2021

Ha notato che la piattaforma raddoppierà anche il suo lavoro sui controlli: all’inizio di questo mese, Instagram ha annunciato che lo farà aggiungendo il controllo genitori, mentre una versione del feed cronologica sarà di ritorno anche il prossimo anno.

Mosseri ha anche posto l’accento su cosa la piattaforma ha fatto per dare un maggiore controllo agli utenti sulla loro esperienza. Ha evidenziato caratteristiche come i controlli sui contenuti sensibili, e quella di nascondere determinate parole nei messaggi diretti.

Tuttavia, non è stata esattamente un anno sereno per Instagram. Ad esempio, il progetto Instagram Kids è stato messo in standby per via di problemi di sicurezza. Ancora, ricordiamo come i rapporti basati su documenti condivisi dall’informatore Frances Haugen abbiano mostrato come Facebook (adesso Meta) fosse a conoscenza dell’impatto negativo che Instagram può avere sulla salute mentale degli adolescenti.

Mosseri, per questo, è stato chiamato a testimoniare al Senato all’inizio di questo mese chiarendo che Instagram offrirà “un accesso significativo ai dati in modo che i ricercatori di terze parti potranno progettare i propri studi e trarre le proprie conclusioni sugli effetti del benessere sui giovani”. Questo, si allinea con il rinnovato impegno di Mosseri per una maggiore trasparenza nel 2022.