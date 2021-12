Con l’apribottiglie elettrico Huohou il sommelier diventa Smart

Se volete stupire i vostri commensali aprendo la bottiglia in maniera “tecnologicamente avanzata”, oppure se col cavatappi non siete pratici e volete automatizzare questa operazione rendendola semplice e veloce, c’è un attrezzo che al prezzo di 23,84 euro risponde proprio a queste esigenze.

Si chiama Huohou ed è un apribottiglie elettrico che promette di rimuovere qualsiasi tappo di sughero in 6 secondi. E riesce nell’impresa col minimo rumore, visto che la scheda tecnica parla di un massimo di 60 dB emessi durante l’utilizzo. L’aspetto è una delle sue caratteristiche di punta: dalla forma cilindrica, appare molto elegante perché gran parte della scocca esterna è nera con effetto satinato, bello da vedere e morbido al tatto.

Una porzione dell’estremità dal quale fuoriesce elettricamente il cavatappi è invece nero lucido con effetto a specchio ed è semitrasparente perché durante l’utilizzo si accende internamente un LED che ne illumina le pareti di blu durante la discesa del cavatappi e di rosso nella risalita.

Usarlo è facilissimo: per prima cosa bisogna rimuovere la carta stagnola che protegge il tappo della bottiglia e per farlo si può usare l’attrezzo incluso in dotazione, una sorta di pinza con taglierino incorporato che va semplicemente fissata sull’estremità della bottiglia facendola poi ruotare lungo tutta la circonferenza in modo da tagliare il rivestimento. Una volta tolto il cappuccio che si viene a creare, basta infilare il collo della bottiglia nell’apertura di Houhou, quindi premere il tasto contrassegnato da una freccia rivolta verso il basso per agganciare il tappo e poi verso l’alto per estrarlo. E il tutto come dicevamo avviene in sei secondi.

Dal punto di vista tecnico, è alimentato da una batteria da 550 mAh che permette di aprire all’incirca 70 bottiglie con una sola carica, che avviene completamente in due ore e mezza collegando un qualsiasi cavo, anche da una powerbank, alla presa microUSB. In casi estremi, una ricarica di 5 minuti permette già di aprire 10 bottiglie. Per conoscere lo stato di carica ci sono 4 indicatori LED che si accendono per segnalare la presenza del 25% di energia.

Lo strumento è leggero (pesa intorno ai 370 grammi) ed è abbastanza maneggevole, in quanto l’ingombro è pari a 22 centimetri di lunghezza e quasi 5 di diametro. Come dicevamo è un buon prodotto che fa la sua figura in una cena un po’ particolare, e sicuramente risulta particolarmente utile in tutte quelle occasioni come cerimonie, feste e hotel, dove si aprono quotidianamente decine di bottiglie.

Se intendete acquistarlo, come dicevamo lo comprate in offerta a 23,84 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.