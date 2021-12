Il LEGO di Sonic arriva il primo gennaio

Dopo quello di Super Mario non poteva certamente mancare un LEGO dedicato ad un’altra icona dei videogiochi. Una di quelle che facesse davvero battere il cuore degli appassionati di lungo corso. Stiamo parlando di Sonic. Il set di mattoncini colorati dedicati al porcospino blu arriverà il primo gennaio 2022.

Dopo quasi un anno di lavoro, la società ha rivelato che il set Sonic the Hedgehog Green Hill Zone, dedicato quindi ad uno degli stage più iconici del mondo di Sonic, che sarà disponibile online e nei negozi Lego l’1 gennaio 2022, al costo di 70 dollari. Il kit è simile a quello già disponibile per Suoper Mario, e ricrea con i mattoncini colorato una dell’area più famose del gioco. Il kit include include la minifigure di Sonic, Dr. Eggman (alias Dr. Robotnik), due creature nemiche e il Phantom Ruby. Sonic non sfreccerà intorno ai loop, sfortunatamente, ma c’è una leva Technic per lanciarlo, insieme a qualsiasi altro personaggio. Non mancano, ovviamente, i ben noti anelli e i potenziamenti che ci si aspetta di vedere in un livello della mascotte SEGA.

Il set è l’adattamento completo della presentazione del fan di Sonic, Viv Grannell, presentata alla piattaforma Lego Ideas. Il concept set ha raccolto i 10.000 voti necessari per essere considerati per la realizzazione di un vero set. Lego ha iniziato ufficialmente a lavorarci a febbraio scorso.

Probabilmente non ci saranno molti altri set Lego a tema videogiochi nel prossimo futuro, come ricorda anche engadget. Sonic e Mario sono due dei franchise più noti: altri Lego Ideas relativi al gioco per Legend of Zelda, Metroid e altri classici non sono riusciti a superare la soglia dei 10.000 voti richiesti. Tuttavia, questo illustra il potere del crowdsourcing, ed è una buona notizia per tutti i bambini, ormai cresciuti, nati sotto la stella del Mega Drive.