I migliori gimbal per smartphone di inizio 2019

Il gimbal, ossia lo stabilizzatore di immagini, consente agli utenti di registrare video assolutamente perfetti, stabilizzati e in pieno stile cinematografico anche con gli odierni smartphone che hanno dimostrato di essere ampiamente sufficienti per sostituire una comune macchina fotografica o addirittura una classica cineprese: lo strumento è valido sopratutto per iPhone grazie alla cura che Apple ha sempre dedicato al reparto multimediale dei propri dispositivi; macitynet vi guida ai migliori gimbal per smartphone.

Anche se i dispositivi Android in generale non hanno la stessa qualità in questo comparto ci sono sempre ottime eccezioni come i terminali di Samsung da S8 in su, i più recenti Pixel di Google e altri modelli di terze parti che possono giovarsi di uno strumento che permetta di smorzare i movimenti dell’operatore.

Ecco quindi i migliori gimbal per smartphone in un mercato che si amplia sempre più per offerta e permette l’accesso anche a prezzi pochi più alti di un cavalletto.

Prima ancora di scegliere il giusto gimbal è bene precisare quali sono le caratteristiche tecniche e le specifiche da tenere in considerazione, cos’ da fare la miglior scelta possibile.

Quanti assi?

Per maggiore praticità divideremo, anzitutto, gli stabilizzatori attuali in Gimbal a due o a tre assi. I primi hanno dalla loro il prezzo, risultano particolarmente economici, ma riescono a stabilizzare il video solo sull’asse del Tilt e del Roll, mentre i giunti cardanici a tre assi stabilizzano anche il Pan. E’ chiaro che i secondi saranno certamente più costosi, ma offriranno un risultato senza dubbio migliore. Anche con i primi, comunque, è possibile ottenere video assolutamente stabili, avendo qualche accortezza in più e maggiore delicatezza nel muovere la camera.

Batteria

Anche la batteria è un fattore da tenere bene a mente prima della scelta. Alcuni modelli utilizzano batterie alcaline standard, che devono essere sostituite a intervalli regolari, mentre altri usano batterie agli ioni di litio, che durano certamente meno, ma offrono il vantaggio di ricaricarsi attraverso comuni cavi MicroUSB. All’utente il compito di scegliere la migliore soluzione possibile.

Compatibilità

Prima di scegliere il gimbal da acquistare è bene dare uno sguardo alle note di compatibilità. Tutti quelli che proponiamo di seguito offrono una massima compatibilità hardware, e potranno essere utilizzati con il 99% degli smartphone in commercio.

Software

Molti gimbal non solo permettono una comoda interazione “meccanica” con lo smartphone ma anche la possibilità di “Radiocomando” attraverso un telefono terzo oppure la capacità di scattare immagini panoramiche o di gestire timelapse anche con lo spostamento della scena inquadrata secondo una o più tappe intermedie.

Peso

Ultimo, ma non per importanza, il peso, fattore fondamentale, soprattutto per chi ha in mente di effettuare riprese di medio-lunga durata. Se inizialmente un qualsiasi gimbal può risultare leggere, dopo pochi minuti di video la mano inizierà ad essere pesante. Pertanto, scegliere uno stabilizzatore leggero aiuterà, senz’altro, a girare filmati più longevi.

Ecco i migliori gimbal per smartphone selezionati da Macitynet in questo inizio 2018.

Gimbal X-CAM SIGHT2

No, non è il migliore in assoluto, ma abbiamo deciso di partire proprio con questo perchè è lo stabilizzatore meccanico più economico sulla piazza. Si tratta di un gimbal a 2 assi, quindi non in grado di offrire la massima stabilizzazione possibile, ma per quello che costa è davvero un acquisto obbligato per chi non vuole spendere molto, ma desidera immagini meno mosse. Funziona con telefoni da 5,5 pollici in giù, si collega al terminale via Bluetooth.

E’ davvero leggerissimo, poco meno di 200 grammi, e i risultati che si possono ottenere, anche a giudicare da alcuni sample sparsi in rete è davvero ottimo, sempre in considerazione del prezzo: su Amazon Italia costa appena 40,85 euro. Clicca qui per comprare.

Zhiyun Smooth Q

Salendo di prezzo, pur rimanendo in una fascia piuttosto contenuta, il consiglio è di acquistare Zhiyun Smooth-Q, stabilizzatore a 3 assi. Ha un design elegante, è leggero e facile da trasportare. Supporta smartphone con schermo fino a 6 pollici, e pesa circa 220 grammi. Si collega direttamente alla porta micro-USB del telefono per una ricarica costante, e viene fornito con una app che aggiunge alcune caratteristiche di ripresa, come ad esempio lo zoom automatico, il face tracking, riprese panoramiche e time-lapse.

Le batterie forniscono autonomia fino a 12 ore, mentre sul bastone è posizionato un joystick a quattro vie che consente di controllare il pan, l’inclinazione e il rollio. A questo indirizzo la recensione di Macitynet.

Zhiyun Smooth Q è venduto su Amazon, al momento in cui scriviamo, ad appena 150 euro.

DJI Osmo Mobile 2

Cambiando completamente categoria, alzando anche il budget a disposizione, DJI Osmo Mobile 2 è uno dei migliori, tra gli ultimi arrivati sul mercato. La periferica consente di giocare con i filmati aggiungendo numerose funzionalità, come time-lapse, motion lapse, iper-lapse, slow-motion, con funzioni di zoom automatico e scatti panoramici totalmente automatizzati.

Tra le caratteristiche più importanti, oltre ad una perfetta stabilizzazione a tre assi, Osmo 2 vanta anche 15 ore di autonomia, che lo rendono un partner perfetto per i lunghi viaggi.

Osmo Mobile 2 ha una marcia in più anche dal punto di vista software, grazie alle numerose opzioni dedicate. Tra le principali, la funzione Active Track, che permette di seguire un soggetto in completa autonomia. Come accade anche per gli ultimi droni della società, è sufficiente disegnare un rettangolo sul soggetto da seguire e dare l’ok. In questo modo si otterranno riprese ancor più professionali, perché tendenzialmente il soggetto sarà mantenuto sempre al centro dell’inquadratura.

Altra funzione software interessante è quella del Timelapse. In questa modalità è possibile scegliere un punto A iniziale, e uno B finale, così da movimentare automaticamente il proprio timelapse. E’ possibile inserire anche diversi punti intermedi, così che il gimbal possa automaticamente spostare la propria camera durante il corso della ripresa.

Non dimentichiamo inoltre che Osmo Mobile 2 come il “vecchio” modello Osmo Mobile 1 che sostituisce e che è ancora possibile trovare ad un prezzo conveniente riesce a gestire la fantastica applicazione Filmic Pro con il controllo di attivazione ripresa, messa a fuoco e carrellate accuratissime.

Al momento in cui scriviamo il suggerimento è quello di acquistarlo direttamente su Apple Store, dove costa 119,95 euro.

Zhiyun Smooth 4

Successore dell’ottimo Zhiyun Smooth 3, gimbal acclamato dalla critica che ha nulla aveva da invidiare a soluzioni più costose, il nuovo modello fa un passo in avanti. Zhiyun Smooth 4, tra le novità, propone una sorta di corona digitale che permette di ingrandire o rimpicciolire le immagine mentre si scattano foto, e che risulta quindi adatto per la macro. Premendo il pulsante FN, la rotella servirà a mettere a fuoco le immagini, aiutando l’utente a ottenere cambi di messa a fuoco di alta precisione nel minor tempo possibile.

Cambia anche nel design rispetto al modello precedente, con una pulsantiera di controllo ridisegnata, e ancor più precisa, che ridurrà davvero al minimo la necessità di toccare lo schermo dello smartphone, aiutando gli utenti a controllare sia lo stabilizzatore che la videocamera direttamente con i tasti di scelta rapida.

Altra novità di non poco conto è relativa alla potenza del motore, che su Smooth 4 è aumentata in larga misura, rendendo il gimbal compatibile con i telefoni di tutte le dimensioni. Si tratta di una caratteristica da non sottovalutare, in considerazione del fatto che ad oggi gli smartphone tendono ad essere sempre più grandi e, talvolta, pesanti. Peraltro, lo Smooth 4 permette adesso di collegare molti accessori esterni, come ad esempio luci a LED.

Smooth 4 assicura così riprese fluide, e grazie alle tecnologie incluse riesce anche tracciare oggetti in movimento, come volti umani, così da offrire una maggiore precisione nelle riprese. È possibile inquadrare l’oggetto che si desidera tracciare sullo schermo e lasciare che sia lo stabilizzatore a mantenere sempre a fuoco il soggetto.

Smooth 4 supporta numerose tipologie di scatto avanzato, come Timelapse e Motionlapse. Si tratta di un gimbal molto potente e funzionale, che ha dalla sua un’ ottima stabilizzazione, buona durata della batteria, e un design ancor più equilibrato. Non è tra i più leggeri, ma è adatto praticamente a qualsiasi smartphone disponibile sul mercato.

Supporta smartphone con peso di oltre 210 grammi, e offre un’autonomia fino a 12 ore, con un tempo ricarica di appena 3 ore. A livello tecnico offre una Gamma Tilt di 240°, e si connette allo smartphone scaricando apposita app ed effettuando l’abbinamento Bluetooth. Attraverso l’app sarà possibile controllare esposizione, ISO e bilanciamento del bianco, applicare vari filtri per la macchina fotografica, e altro ancora, come possibilità di registrare time-lapse. A questo indirizzo la recensione della seconda versione recensita da Macitynet.

Il prezzo su Amazon Italia si aggira sempre intorno a 109 euro.

Hohem Gimbal D1

Un prodotto certamente diverso da tutti gli altri gimbal presenti in questa lista. Non si tratta di un comune stabilizzatore da impugnare e portare in giro, piuttosto di un piedistallo da posizionare su una superficie ferma per automatizzare numerose riprese.

Hohem Handheld è un giunto cardanico a tre assi, che ha dalla sua un software con numerose funzionalità e un design unico. Tra le tante caratteristiche quella che permette l’ auto-tracking del soggetto, grazie alla quale regolare l’angolazione della telecamera per seguirne i movimenti.

Ha un meccanismo pieghevole innovativo che lo rende estremamente compatto e facile da riporre e trasportare in borsa. Dispone inoltre di batteria da 3600 mAh che carica anche il telefono mentre è collegato.

Inoltre, un joystick a quattro vie consente di regolare la direzione del telefono per ottenere l’angolo perfetto durante le riprese. La sospensione cardanica viene fornito con una borsa per il trasporto e un cavo micro-USB, e pesa circa 300 grammi. Quanto alla compatibilità, funziona con smartphone fino a 6 pollici.

Su Amazon il costo è di circa 99 euro.

Snoppa Athom

Novità di questo inverno, dopo un lancio di successo con crowfunding è Snoppa Athom che risolve tutti i problemi di “allestimento” che abbiamo riscontrato sugli altri Gymbal anche di grandi aziende che sembrano dimenticare che per una buona ripresa non basta soltanto ospitare lo smartphone ma anche i microfoni collegati ed una batteria che vada oltre i limiti della carica interna.

Atom ha anche altre caratteristiche originali: è in grado di supportare telefoni (e/accessori collegati come lenti e illuminatori) fino a 310 grammi di peso, ha un ingresso Jack per microfono che può essere rivolto verso il soggetto o verso chi effettua le riprese, ha un tasto One Key per il controllo di fuoco e zoom e sopratutto lascia liberi i due lati dello smartphone per poter collegare un microfono esterno o un caricabatterie.

La ricarica può avvenire anche in modalità wireless direttamente dal pad di appoggio dello smartphone e può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento sfruttando la carica interna del gymbal che può essere trasferita allo smartphone pure con un cavetto.

La batteria a bordo si ricarica in 3 ore e può funzionare per circa 24 ore (se non ricarica lo smartphone). Si può utilizzare anche con le Action Cam.

Per quanto riguarda il microfono potete inserire direttamente il jack nell’apposito ricettacolo del gymbal per collegare i modelli compatibili o usare quello proposto come accessorio da Snoppa. A corredo del tutto c’e’ ovviamente una applicazione per iPhone o Android che permette di configurare zoom, messa a fuoco. Attualmente è disponibile in nero ma sarà disponibile anche nel colore rosa.

Il prezzo al pubblico è di 149 Euro Iva inclusa direttamente da questo link.