Suunto Race 2, lo sportwatch GPS che parla mentre ti alleni

Suunto ha annunciato il lancio di Race 2 e Wing 2, seconda generazione di due dispositivi pensati per chi pratica sport all’aperto o si allena con regolarità.

Il Race 2 ha un design rivisitato, un display più ampio e funzionalità aggiornate per il monitoraggio delle attività fisiche, mentre i Wing 2 offrono un sistema audio open-ear che permette di ascoltare musica e ricevere feedback vocali senza isolarsi dall’ambiente circostante.

Entrambi i prodotti sono pensati per funzionare in sinergia, migliorando l’esperienza di allenamento e la sicurezza durante l’attività fisica. Vediamoli nel dettaglio.

Suunto Race 2

Race 2 mantiene l’approccio sportivo e outdoor della generazione precedente, ma introduce un design più leggero e sottile, con una cassa da 49 mm di diametro e uno spessore di 12,5 mm.

Il peso varia tra i 65 e i 76 grammi, a seconda del materiale scelto: composito oppure acciaio inossidabile. Il display AMOLED è stato aggiornato per offrire una visibilità migliorata, mentre la nuova versione del sensore ottico permette una misurazione della frequenza cardiaca più precisa.

L’orologio offre fino a 12 giorni di autonomia in modalità smartwatch e può superare le 50 ore in modalità GPS ad alta precisione, supportando il tracciamento a doppia banda su tutti i principali sistemi satellitari. All’interno è presente un processore più potente, che rende l’esperienza d’uso più fluida e offre spazio per futuri aggiornamenti software.

Questo nuovo sportwatch offre inoltre il supporto per oltre 115 modalità sportive, comprese 22 nuove attività. Le funzioni dedicate all’outdoor includono strumenti per la gestione dell’altitudine e dei terreni tecnici, come ClimbGuidance, oltre a mappe termiche specifiche, notifiche meteo, avvisi di alba e tramonto e una bussola integrata.

La guida all’allenamento è affidata a Suunto Coach, che propone suggerimenti personalizzati in base agli obiettivi e ai dati raccolti. Completano la dotazione le funzioni di pacing, il monitoraggio del recupero e il sistema ZoneSense per la gestione degli sforzi.

Race 2 è disponibile in due versioni, acciaio (499 €) e titanio (599 €), entrambe con cinturini in silicone da 22 mm. Lo trovate in vendita anche su Amazon.

Suunto Wing 2

Le nuove Wing 2 sono cuffie a conduzione ossea con design open-ear, pensate per chi desidera ascoltare musica o ricevere feedback vocali durante l’attività fisica senza isolarsi dall’ambiente circostante. Realizzate in titanio e silicone, sono progettate per rimanere stabili anche durante movimenti intensi.

Una delle novità principali è l’integrazione con il Race 2, che permette di ricevere messaggi vocali in tempo reale relativi a parametri come passo e frequenza cardiaca, senza dover guardare lo schermo dell’orologio.

Il controllo della riproduzione e delle chiamate può avvenire tramite movimenti della testa. Sono inoltre presenti due microfoni con riduzione del rumore, mentre per la sicurezza in ambienti poco illuminati sono integrate luci LED personalizzabili tramite l’app Suunto.

Sono completamente impermeabili e resistenti alla polvere, mentre l’autonomia arriva fino a 12 ore con ricarica tramite USB-C.

Sono disponibili in due colori, nero e arancione corallo, al prezzo di 169 € e le potete comprare anche su Amazon.

