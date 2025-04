Solo 1 € per il rompigetto multifunzione per rubinetti

Pubblicità

Aggiungete funzionalità al rubinetto di casa con questo rompigetto in offerta che, oltre a farvi risparmiare acqua, vi permette di sfruttare al massimo il lavello della cucina per i più svariati utilizzi.

L’aspetto è anzitutto davvero particolare. Presenta infatti una curiosa forma a “L” (le misure sono riportate nell’immagine allegata) che se da un lato aumenta in misura importante gli ingombri del rubinetto, dall’altro permettono di usarlo in un modo altrimenti impossibile.

La componente principale è lunga circa 14 centimetri, spessa poco più di 3 centimetri, e può essere ruotata di 360 gradi in base al getto che si intende ottenere.

Orientandola in verticale è possibile accedere al classico getto e, schiacciando un pulsante, lo si trasforma in un getto più ampio e “ossigenato”, aumentando inoltre la pressione per ottenere un effetto maggiormente scrostante e quindi utile ad esempio per eliminare i residui di cibo dalle stoviglie.

Inclinandolo in orizzontale invece si ottiene un particolarissimo getto a cascata per tutta la lunghezza del modulo e molto utile per lavare facilmente frutta e verdura beneficiando di un flusso d’acqua piuttosto largo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 €. Eventualmente per meno di 10 € potete comprare la versione aggiornata che presenta un design leggermente diverso e mette a disposizione 6 getti, di cui due di tipo a cascata.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Il prezzo d’acquisto può fornire un’indicazione utile per calibrare le aspettative sulle prestazioni di un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

