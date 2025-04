Tesla FSD guida bene in Amsterdam tra strade strette e biciclette

Pubblicità

Pochi ci credono ma la guida autonoma Tesla Full Self Driving FSD, promessa per anni da Elon Musk, sta per arrivare anche in Europa, come dimostra il video dei primi test in corso in Amsterdam. Negli USA la qualità della guida è aumentata sensibilmente con il passaggio alle reti neurali e ha già dimostrato di cavarsela molto bene anche in Cina.

Dal rilascio nel Paese del Dragone i video su YouTube e i post sui social sono inondati da filmati di proprietari Tesla che mettono alla prova la guida autonoma sulle affollate strade cinesi.

I pronostici erano negativi, perché molti ritenevano che la tecnologia Tesla fosse in grado di gestire l’auto sulle grandi strade e nel traffico ordinato degli USA, non su strade strette e vicoli presi d’assalto da scooter, biciclette e pedoni come avviene in Cina e in Europa.

Si tratta sempre della versione che richiede la supervisione costante del conducente, pronto a intervenire, come precisano anche le note in piccolo in calce all’inizio del video dei test in Amsterdam.

Ma ora da due continenti continuano a fioccare filmati di persone incredule che sperimentano per la prima volta Tesla FSD e rimangono allibiti dalle abilità e dalla fluidità tipici di un guidatore esperto.

Ricordiamo che prima dello sbarco in Cina nessuno credeva nelle possibilità di riuscita di Tesla FSD, che invece ha sorpreso tutti superando anche i sistemi di guida autonoma di Huawei, Xiaomi e dei marchi di auto cinesi più tecnologici.

FSD Supervised in Europe, pending regulatory approval pic.twitter.com/PYkcATjSUN — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) April 5, 2025

Il debutto ufficiale in Amsterdam e nel Vecchio Continente non è casuale. La procedura di autorizzazione in Olanda è semplificata e da qui Tesla potrà ottenere i permessi per offrire la guida autonoma anche in altri paesi europei.

Per quanto riguarda il test fallito di uno youtuber contro una strada disegnata, si è scoperto che è stato effettuato senza Tesla FSD attivato. Il test è stato ripetuto da diversi proprietari e il sistema AI ha evitato l’ostacolo, come dimostra il video che riportiamo in questo articolo.

La guida autonoma senza supervisione debutterà a giugno in Austin Texas con il servizio di robotaxi, mentre altrove poseguirà l’espansione geografica. Ormai è solo questione di procedure e tempistiche di autorizzazione, ma anche l’Europa ha deciso che non vuole rimanere indietro.

