Rotor Riot, in vendita l’unico controller Mfi con levette L3 e R3 cliccabili

Sembra che il panorama dei joypad iOS stia iniziando a maturare. Arriva anche in Italia, già in vendita su Apple Store online, il controller di gioco con cavo Rotor Riot, l’unico controller certificato Apple con levette cliccabili L3 e R3, quindi l’unico capace di ricreare appieno l’esperienza di una console sul tuo iPhone, iPad o iPod touch, soprattutto quando si tratta di giochi profondi e complessi, che necessitano tanti tasti, come ad esempio gli sparatutto.

In questo modo, oltre a sfruttare a pieno il parco giochi iOS compatibile con i controller Mfi, sarà possibile anche sfruttare iOS per PS4 Remote Play, Steam, OneCase, Shadow e Moonlight, che trasmettono giochi da console in streaming su iPhone o iPad. Insomma, i dispositivi portatili della Mela diventano, a tutti gli effetti, vere e proprie console da gioco.

Il controller Rotor Riot offre una connessione cablata, quindi non deve essere abbinato via bluetooth, e corre rischi di perdere il segnale in un momento clou dell’azione di gioco, eliminando così qualsiasi possibile problema di latenza. Non funziona nemmeno con batterie, quindi l’utente non dovrà temere di restare a secco.