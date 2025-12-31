Il vostro iPhone 17 Pro gracchia in ricarica? Non siete i soli

Alcuni utenti di iPhone 17 Pro e Pro Max segnalano un problema con l’altoparlante del dispositivo, lamentando una sorta di leggero rumore statico o un sibilo quando l’iPhone è in carica.

Lo fanno notare diversi siti americani, citano vari forum, sul sito di supporto di Apple e su Reddit, con gli utenti colpiti dal problema che riferiscono di un percepibile rumore statico stile “vecchia radio”. Altre persone riferiscono di sentire questo sibilo abbassando il volume durante la riproduzione audio, altri riferiscono che si sente anche senza riprodurre nulla dagli speaker. In alcuni casi si avverte come un leggero crepitio o fruscio scorrendo le pagine web con l’iPhone sotto carica, altri riferiscono che questi rumori si sentono anche quando il telefono non è sotto carica.

Gli utenti colpiti dal problema, come spiega anche Macrumors, riferiscono che questi rumori possono essere avvertiti anche cambiando alimentatore, inclusi vari modelli di Apple. Il problema si presenta anche i caricabatteria MagSafe ma in questo caso si avvertirebbe un rumore statico più debole. Scollegando il telefono dall’alimentatore, gli utenti che lamentano la presenza del sibilo con l’alimentatore collegato riferiscono che il rumore non si sente più.

Anche cambiando telefono il problema rimane

Alcuni clienti hanno ottenuto da Apple un nuovo telefono sostitutivo ma il problema si presenterebbe anche sui nuovo dispositivi. Un utente su Reddit ha riferito di avere contattato il supporto Apple e che la questione è stata inoltrata agli ingegneri di Cupertino. Nei laboratori software si starebbe lavorando ad un fix ma gli aggiornamenti rilasciati finora non hanno ancora risolto il problema. Il rumore che molti riferiscono di avvertire è molto debole e quindi non tutti potrebbero percepirlo nettamente.

Vi terremo aggiornati sulla questione non appena vi saranno novità in merito.