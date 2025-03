Ryanair Prime è l’abbonamento per volare un anno risparmiando

Pubblicità

Si presume che la scelta del nome non faccia arrabbiare il colosso dell’e-commerce, in ogni caso occorre rilevare che Prime di Ryanair è completamente diverso, a cominciare dal settore: si paga una volta all’anno un abbonamento che costa 79 euro per poter accedere a sconti riservati per volare una volta al mese, per dodici mesi.

La compagnia aerea prima in Europa lo definisce un programma di sconti in abbonamento. Gli utenti che effettuano tutti e 12 i voli mensili arrivano a risparmiare fino a 420€, quindi un importo pari a cinque volte il costo dell’abbonamento.

Chi si abbona a Ryanair Prime ottiene posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio gratuita e l’accesso a dodici offerte esclusive all’anno, una al mese. La società dichiara che gli abbonati avranno accesso riservato alle migliori occasioni di volo per tutto l’anno. Per risparmiare non occorre effettuare tutti e dodici i voli mensili: anche gli abbonati che viaggiano solamente tre volte in un anno arrivano a risparmiare 105 euro, quindi ammortizzando il costo dell’abbonamento Ryanair Prime in più risparmiando 26 euro.

Fin qui le buone notizie per gli appassionati di viaggi e aerei, invece il dettaglio che può piacere meno riguarda la limitazione a 250.00 abbonati, con posti disponibili in base all’ordine di iscrizione. Per questa ragione la società invita gli interessati a effettuare la registrazione il prima possibile.

L’offerta è pensata per i viaggiatori frequenti che desiderano volare regolarmente senza spendere troppo. Dara Brady CMO di Ryanair dichiara che la compagnia offre le tariffe più basse da quattro decenni e che il programma di sconti in abbonamento Prime punta a consolidare la posizione del vettore sul mercato.

