Black Friday, Elgato Stream Deck Plus è la tastiera che controlla tutto a 159,99€

Stream Deck Plus di Elgato, un controller che potenzia la produttività di diverse figure che lavorano nel campo dello streaming e del podcasting, scende a 159,99 € grazie alle offerte del Black Friday

Stream Deck di Elgato è un dispositivo molto popolare innanzitutto nel campo dei giochi e di coloro che trasmettono in diretta o registrano le loro sessioni. Questo piccolo “scatolotto” con i suoi 15 tasti programmabili permette di generare con un solo tocco una serie di azioni che in sua assenza richiederebbero la navigazione di vari menù, lasciando l’utente concentrato sul compito che sta svolgendo mentre gestisce elementi multimediali, imposta l’audio e interagisce con il pubblico.

Ma Stream Deck non è utile solo nel campo deo giochi. Mappando i tasti ad hoc è possbile creare macro per tanti ambiti: montaggio video, fotoritocco, grafica vettoriale e mixaggio audio. In pratica si tratta di un controller che può fare davvero la differenza in contesti anche piuttosto diversi, migliorando la vita di chi ha a che fare con la produzione live, con la creazione di contenuti.

Ci sono plug in specifici per applicazioni come Elgato 4K Capture Utility, Wave Link, Control Center, OBS, Twitch, Twitter, XSplit, YouTube e Spotify. iCue, Philips Hue, LIFX, IFTTT. Zoom, PowerPoint, Keynote, Apple Mail e molti altri.

Si potranno lanciare app e siti web, aprire cartelle e incolare testi precompilati. Stream Deck semplifica il montaggio di film, la produzione musicale o il workflow fotografico.

La versione Plus, quella che vi segnaliamo in sconto, si distingue dalla versione base per la presenzi di manopole. Grazie ad esse potete regola il volume, i dettagli dell’immagine, lo zoom della videocamera, la luminosità, il bilanciamento del bianco e tutte le impostazioni graduali dell’app.

Sopra le manopole c’è anche una striscia touch che serve per controllare le app con un tocco, scorrere con il dito per cambiare pagina e vedere rapidamente i controlli delle manopole.

La personalizzazione è facilissima: basta trascinare le azioni sui tasti e aggiungere delle icone. Se servono più azioni si possono trasformare i tasti in cartelle per archiviare tutte le azioni che ti servono. È anche possibile salvare layout di tasti unici come profili per un accesso immediato ad azioni specifiche delle attività o imostare Stream Deck per cambiare automaticamente i profili secondo l’applicazione in uso.

La versione in sconto, una esclusiva Amazon, mette a disposizione 15 tasti LCD con i quali è possibile gestire fino a 210 azioni raggruppate in cartelle per lanciare sequenze di comandi, mostrare GIF o attivare effetti sonori senza distrarsi dalla sessione di gioco in corso.

Elgato Stream Deck + costa normalmente 229,99 € ma oggi lo comprate a 159,99€ grazie alle offerte del Black Friday