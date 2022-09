S128, il mini drone 4K che evita gli ostacoli parte da 43 euro

Se vi è venuta improvvisamente voglia di volare e cercate un drone di piccole dimensioni, adatto anche al volo indoor, ecco S128, che parte da 34 euro con inclusa tutta la dotazione per il volo. Si acquista direttamente a questo indirizzo.

Uno dei punti di forza di questo drone è innanzitutto la portabilità. Lo si tiene praticamente nel palmo della mano, ed è subito pronto al volo. Inoltre, a differenza di molti altri droni della stessa fascia di prezzo, questo dispone di un sistema di telecamere per il rilevamento degli ostacoli, che potranno essere evitati automaticamente. Nonostante le piccole dimensioni è dotato di una videocamera che registra in 4K e quindi in grado di registrare in presa diretta il volo, restituendo immagini di buona qualità.

Si controlla tramite un telecomando con cui comunica tramite WiFi e al quale è possibile agganciare uno smartphone per guardare sullo schermo quel che inquadra la videocamera in tempo reale. Il radiocomando ha una portata di circa 100 metri, quindi sarà possibile spingere il drone a distanze considerevoli. Peraltro, più che di un radiocomando, si tratta di una vera e propria stazione di controllo, con numerosissimi tasti per governare il drone, fargli fare acrobazie a mezz’aria, e scattare foto e registrare video con la pressione di un singolo tasto.

Può viaggiare a diverse velocità e si può controllare fino a 80-100 metri di distanza. Offre anche un pulsante di atterraggio rapido nel caso in cui si perda il controllo, mentre per quanto riguarda la batteria, questa si ricarica in circa 60 minuti e consente di far rimanere in volo il drone per circa 15 minuti. Sulla stessa pagina, peraltro, sono disponibili bundle con una, due o tre batterie. Si parte da 34 euro, ma il consiglio è di valutare l’acquisto di più batteria per incrementare il divertimento e il tempo di volo.

Potete acquistare S128 direttamente a questo indirizzo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.