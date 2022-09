Caricabatterie Belkin compatibile Magsafe con alimentatore, solo 23,32€

Se avete comprato un nuovo iPhone compatibile con Magsafe potreste essere interessati alla super offerta Belkin che vi presenta un caricabatterie wireless compatibile con questa tecnologia a solo 23,32 euro, incluso anche l’alimentatore.

Se cercate un’alternativa a basso costo capace di concorrere con Magsafe al momento non trovate nulla di meglio. Si tratta di un’alternativa all’accessorio originale Apple anche se non ha la pretesa di imitarlo nel design ma unicamente nella funzione. Si collega magneticamente e molto saldamente al dorso di iPhone e lo ricarica senza fili. Rispetto al prodotto Apple ha un costo più basso e un cavo USB-C più lungo, di ben due metri. È anche ben disegnato ed è anche molto piccolo e compatto.

Non essendo un prodotto Made for Magsafe (di cui parliamo nel nostro articolo sui migliori caricabatterie wireless) non ricarica l’iPhone a 15W ma solo a 7,5W. Altri telefoni di marchi differenti vengono invece ricaricati a 10W.

L’aspetto notevole è che nella confezione trovate anche un caricabatterie da 20W PowerDelivery. Si tratta di un accessorio extra che potrete usare per ricaricare l’iPhone con un cavo o qualunque altro accessorio che richiede la ricarica della batteria come cuffie, casse, auricolari e anche iPad.

Il costo di questo caricabatterie wireless con caricabatterie sarebbe 44,99 euro ma grazie ad uno sconto la pagate circa la metà: 23,32 euro.