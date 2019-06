Un buon giorno per acquistare iPad 2018: su Amazon oggi sconto fino al 27%

Anche se per quanto riguarda il mondo Apple, su Amazon al momento mancano promozioni come quelle che abbiamo segnalato la scorsa settimana, non mancano comunque offerte interessanti. Una di queste riguarda gli iPad 2018 (recensito da Macitynet qui) il cui prezzo durante gli ultimi giorni con alcune mosse di assestamento si è collocato generalmente su prezzi estremamente convenienti con uno sconto che arriva anche al 27%.

Ecco qui di seguito le migliori offerte che abbiamo trovato su questo tablet che offre un’estrema convenienza nel rapporto tra prezzo e prestazioni

Ricordiamo che iPad 2018 è il più economico degli iPad; la sua presentazione è avvenuta lo scorso anno in primavera. Pur indirizzato essenzialmente al mondo della scuola è molto interessante per tutti coloro che vogliono un dispositivo per navigare in poltrona o per giocare senza ricorrere ad un computer. È anche un discreto strumento di produttività visto che tutte le applicazioni consumer per questo scopo girano su di esso senza problemi. Ecco le principali caratteristiche così come le elenca Amazon.

Display Retina da 9,7″

Chip A10 Fusion

Sensore di impronte digitali Touch ID

Fotocamera posteriore da 8MP, videocamera frontale FaceTime HD (foto da 1,2MP)

Audio a due altoparlanti

Wi-Fi 802.11ac e reti cellulari 4G LTE3

Fino a 10 ore di autonomia

Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.