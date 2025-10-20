Asus PA32KCX, un monitor 8K mini LED e compatibile HDR da 8999€

Se il monitor Pro Display XDR da 32” con la sua risoluzione 6K non vi convince non tanto per gli aspetti tecnici indiscutibilmente di qualità ma per il prezzo (si parte da 5599€), ora c’è Asus che ha annunciato un monitor ancora più costoso rispetto a quello Apple: il modello ProArt Display 8K PA32KCX.

Si tratta di un monitor da 32” con risoluzione 8K (7680×4320 pixel), indicato come il primo monitor 8K HDR Mini-LED al mondo, presentato come in grado di offrire prestazioni visive e una precisione cromatica senza compromessi.

Non sono molti gli schermi sul mercato che possono vantare caratteristiche come quelle del monito in questione e il display di Asus è il primo a supportare l’HDR.

Il pannello IPS da 32” con copertura antiriflesso vanta un refresh rate di 60Hz, risoluzione di 7680 x 4320 a 275 PPI e una luminosità che può arrivare a 1200 nit. Il produttore promette modalità di riferimento Cinema digitale (P3-DCI) con copertura al 97%, 100% sRGB e 100% Rec.709. Sono supportati diversi formati HDR, inclusi HDR10 o Dolby Vision (quest’ultimo arriverà in seguito con un aggiornamento).

Il monitor prevede (qui i dettagli) un supporto regolabile (altezza, inclinazione e rotazione ed è quindi pivottabile). Sono presenti sensori in grado di regolare la luminosità in base alle condizioni di luce comprendere se l’utente è presente o meno, ottimizzando i consumi.

Sul versante connettività abbiamo: due porte HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, due porte Thunderbolt 4 che consentono di ricaricare ad esempio un MacBook (il Power Delivery arriva fino a 96W) e un hub USB (3x USB-A, 2x USB-C). Lo switch KVM integrato permette di usare lo schermo con più computer usando una sola tastiera e un solo mouse.

Di particolare interesse le modalità Picture-by-Picture e Picture-in-Picture che offrono la visualizzazione fino a quattro sorgenti contemporaneamente.

Colorimetro integrato

Il display è calibrato in fabbrica ma gli utenti possono calibrarlo con un colorimetro motorizzato integrato che si attiva su richiesta ed è in grado di eseguire l’auto calibrazione indipendente direttamente dal sistema operativo usato. È anche possibile programmare la calibrazione in determinati orari da menu OSD (On Screen Display) del monitor, anche durante le ore di inattività.

Una tecnologia di Asus denominata “ProArt Calibration” consente di salvare i profili colore nella memoria integrata dello schermo e passare da un computer all’altro senza dover riconfigurare le impostazioni. Lo schermo è compatibile con software professionali quali Calman e Light Illusion ColourSpace.

Ovviamente si tratta di un prodotto non destinato all’utente medio ma a professionisti del settore fotografico, industrie topografiche e affini, come conferma il prezzo di 8999€. Sappiamo che la commercializzazione inizierà da fine mese ma non sappiamo ancora che arriverà in Italia.