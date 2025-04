Saily, l’eSIM per viaggiare all’estero senza costi di roaming

Pubblicità

Viaggiare senza preoccupazioni per la connessione internet è ormai una necessità per chiunque, dai professionisti in trasferta ai turisti digitali. L’era delle schede SIM fisiche e delle tariffe di roaming elevate sta rapidamente lasciando spazio alle eSIM, soluzioni digitali che garantiscono connettività immediata in qualsiasi angolo del mondo​.

Saily si distingue in questo panorama per la sua semplicità d’uso, il supporto costante e i prezzi competitivi che offrono massimo risparmio durante i viaggi​.

Il servizio di Saily si può provare cliccando su questo link diretto.

Cos’è Saily

Saily è un servizio di connettività mobile tramite eSIM (SIM digitale) ideato dai creatori di NordVPN e progettato appositamente per i viaggiatori​. In sostanza, Saily fornisce pacchetti di dati mobili prepagati fruibili in centinaia di destinazioni senza dover acquistare o sostituire SIM fisiche all’estero.

Si tratta di una eSIM solo dati, ciò significa che il servizio offre traffico internet mobile ma non include un numero telefonico per chiamate o SMS tradizionali.

Questo non è un grosso limite: grazie alla connettività dati è comunque possibile usare applicazioni di chiamata e messaggistica (WhatsApp, Telegram, iMessage, VoIP, ecc.) per comunicare durante il viaggio​.

Dal punto di vista tecnico, Saily sfrutta la funzione eSIM integrata negli smartphone moderni, permettendo di attivare un profilo di rete mobile aggiuntivo direttamente sul telefono. Non appena si arriva nel Paese di destinazione, la eSIM Saily consente di collegarsi a internet tramite operatori locali, evitando così costosi addebiti di roaming internazionale​.

In altre parole, Saily offre una soluzione semplice e conveniente per avere una connessione dati affidabile all’estero, ed è stata creata da un’azienda leader nel settore cybersecurity, il che aggiunge un livello di fiducia al servizio.

Chi dovrebbe usare Saily

Il servizio Saily si rivolge a chiunque viaggi all’estero e abbia bisogno di restare connesso con il proprio smartphone o tablet. In particolare è la scelta perfetta per chi ama viaggiare risparmiando e per chi si sposta spesso all’estero per lavoro​, ma anche per i viaggiatori occasionali che vogliono evitare brutte sorprese in bolletta.

Turisti in vacanza, digital nomad, studenti in scambio all’estero e professionisti in trasferta possono tutti beneficiare di una eSIM internazionale come Saily per avere internet sempre a disposizione durante il viaggio.

È importante notare che, per usare Saily, bisogna disporre di un dispositivo compatibile con le eSIM. Ormai la maggior parte degli smartphone recenti supporta questa tecnologia: ad esempio tutti gli iPhone da XS/XR in poi sono dotati di eSIM (fanno eccezione alcuni modelli destinati a mercati come la Cina continentale)​.

Anche molti telefoni Android di fascia medio-alta degli ultimi anni supportano le eSIM. Dunque Saily è particolarmente adatto a utenti Apple con iPhone di nuova generazione e in generale a chi possiede telefoni moderni pronti per le eSIM​.

Chi ha un dispositivo meno recente o non compatibile, invece, non potrà utilizzare questo tipo di servizio (va verificata la compatibilità prima dell’acquisto, come indicato sul sito Saily​.

In sintesi, dovrebbe usare Saily chi vuole una soluzione pratica per connettersi online in viaggio senza passare da una SIM locale all’altra. Anche chi non ha grande esperienza con le eSIM può trovare in Saily un servizio intuitivo: l’app infatti è pensata per essere user-friendly anche per chi la usa per la prima volta, come confermano le opinioni positive di molti utenti tech-savvy.

Perché usare Saily

Quali vantaggi offre Saily rispetto ad altre soluzioni (roaming dell’operatore, Wi-Fi pubblici, SIM locali, o altri provider eSIM)? Di seguito i principali motivi per scegliere Saily durante i propri viaggi:

Addio ai costi di roaming

Saily permette di evitare le tariffe elevate del roaming internazionale, offrendo piani dati a prezzi contenuti rispetto alle offerte tradizionali degli operatori mobili.

In particolare, risulta conveniente per viaggi fuori dall’Unione Europea, dove il roaming può essere molto costoso o non incluso nel proprio piano telefonico. Utilizzando Saily si hanno costi chiari e prepagati per il traffico dati all’estero, senza addebiti extra a fine viaggio.



Copertura globale capillare

Con un’unica eSIM si ottiene accesso a internet in oltre 150 Paesi in tutto il mondo​. Ciò significa che non serve procurarsi una SIM locale in ogni nazione visitata né dipendere dal Wi-Fi dell’hotel.

Saily funziona in Nord e Sud America, Europa, Asia, Africa e Oceania – praticamente ovunque ci si rechi c’è un pacchetto dati disponibile. Questo è un enorme vantaggio per i globetrotter e per chi fa tour in più Paesi: basta Saily per restare connessi ovunque.



Semplicità d’uso e velocità di configurazione

L’intero processo di acquisto e attivazione avviene tramite una app mobile dedicata, disponibile per iOS (iPhone) e Android​.

L’app Saily guida l’utente passo dopo passo, rendendo facile e immediato ottenere un piano dati. È possibile installare e configurare la eSIM anche prima della partenza, in modo da avere la connessione pronta appena atterrati​.

Anche chi non ha mai usato eSIM troverà l’esperienza molto intuitiva – l’interfaccia è minimale e user-friendly, come riportato da chi ha già utilizzato il servizio​.



Flessibilità dei piani dati

Saily offre un’ampia scelta di pacchetti con quantitativi di dati e durate differenti, così da adattarsi a varie esigenze. Si va da piccoli piani (es. 1 GB valido 7 giorni) fino a pacchetti grandi (es. 10 o 20 GB validi 30 giorni), con opzioni intermedie​.

L’utente può quindi acquistare solo i giga che prevede di consumare, pagando solo per ciò di cui ha bisogno e senza sottoscrivere abbonamenti ricorrenti​.



In caso di necessità, è possibile aggiungere ulteriore traffico dati durante il viaggio acquistando un nuovo pacchetto direttamente dall’app, senza dover sostituire la eSIM installata​. Questa ricaricabilità rende Saily adatto anche ai viaggi più lunghi o alle situazioni in cui serve più traffico del previsto.



Compatibilità con dual SIM e hotspot

Saily funziona su qualsiasi smartphone eSIM compatibile, sia iPhone che Android​.

Può essere utilizzato in modalità dual SIM: ad esempio su iPhone si può mantenere la propria SIM fisica per chiamate/SMS domestici e contemporaneamente usare la eSIM Saily per i dati cellulare all’estero, selezionandola come linea dati principale.

Inoltre, è consentito l’uso in tethering/hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi (ad esempio il laptop o il tablet), senza limitazioni aggiuntive sui giga oltre a quelli previsti dal piano​. In questo modo Saily può fornire connettività a tutti i propri device durante un viaggio, come farebbe una normale SIM dati.



Affidabilità e supporto continuo

Dietro Saily c’è Nord Security (la stessa azienda di NordVPN), un nome di riferimento che garantisce serietà e attenzione alla sicurezza​.

L’app Saily offre supporto clienti via chat 24/7, dunque in qualsiasi momento (anche da fuso orario opposto) è possibile ricevere assistenza immediata in caso di problemi​.

Le opinioni degli utenti finora sono generalmente positive, con pochissime segnalazioni di disservizi o cali di segnale se non in aree davvero remote​.

Anche la presenza di funzioni aggiuntive orientate alla sicurezza – ad esempio la possibilità di abilitare tramite l’app una posizione virtuale per navigare come se ci si trovasse in un altro Paese, grazie alla tecnologia VPN di NordVPN integrata – è un extra che piacerà agli utenti più attenti alla privacy in rete​.

In definitiva, usare Saily significa viaggiare con la tranquillità di avere internet mobile sempre a disposizione, senza dover cambiare abitudini. Tutto ciò avviene con una gestione semplificata tramite app e con la fiducia di un supporto h24 alle spalle.

Per chi fa molti viaggi o vuole semplicemente liberarsi dal vincolo delle SIM tradizionali in giro per il mondo, i vantaggi sopra elencati rendono Saily una soluzione davvero interessante.

Come si usa Saily

L’utilizzo di Saily è molto semplice e non richiede particolari competenze tecniche. Bastano pochi passaggi per ottenere la propria eSIM di viaggio e attivare il piano dati desiderato sul telefono. Ecco come procedere​

1. Verificare la compatibilità del dispositivo

Prima di tutto, assicurarsi che il proprio smartphone supporti le eSIM (come detto, i modelli più recenti generalmente lo fanno). Sul sito Saily è disponibile un elenco dettagliato dei telefoni compatibili.

Questo controllo iniziale eviterà inconvenienti, anche se Saily offre un rimborso completo nel caso in cui la eSIM non dovesse funzionare sul dispositivo dopo l’acquisto​.

2. Scaricare l’app Saily

Installare l’applicazione mobile di Saily, disponibile gratuitamente per iPhone (iOS App Store) e per dispositivi Android (Google Play Store)​. L’app è il centro da cui gestire tutto: scelta dei piani, acquisto e installazione della eSIM.

3. Scegliere il piano dati desiderato

Aprendo l’app, è sufficiente indicare il Paese di destinazione (o l’area, ad esempio “Europa” o “Globale”) e selezionare uno dei piani dati disponibili per quella destinazione​. Sono di solito presenti più opzioni che variano per quantità di gigabyte e durata del pacchetto (ad es. 7, 15 o 30 giorni)​. Una volta individuato il piano adatto alle proprie necessità, lo si aggiunge al carrello.

4. Acquistare il piano eSIM

Tramite l’app si procede al pagamento in modo sicuro, utilizzando uno dei metodi supportati (sono accettate le principali carte di credito/debito, Apple Pay, Google Pay, PayPal, etc. per massima comodità)​. Completato l’ordine, verranno fornite le istruzioni per installare la eSIM appena acquistata sul telefono.



L’installazione dell’eSIM avviene tipicamente inquadrando con la fotocamera un codice QR fornito da Saily, oppure in automatico dall’app (sui dispositivi che lo consentono)​. Nel giro di pochi minuti la eSIM virtuale viene aggiunta al dispositivo. Importante: in questa fase l’eSIM viene solo installata ma rimane disattivata, quindi il piano non inizia ancora a consumare i propri dati o giorni di validità.

5. Attivare la eSIM all’arrivo a destinazione

il consiglio è di attivare il piano Saily solo quando si è pronti a utilizzarlo, ad esempio appena atterrati nel Paese estero. L’attivazione consiste nel abilitare la linea cellulare Saily dalle impostazioni dello smartphone (su iPhone basta entrare in Cellulare e attivare la eSIM aggiunta, su Android in SIM Manager o sezione equivalente) e assicurarsi che sia selezionata per i dati mobili. A questo punto la eSIM si aggancerà alla rete locale e inizierà a consumare il traffico del pacchetto acquistato.



Saily fa in modo che il periodo di validità e i GB partano solo al momento dell’effettiva connessione nel Paese di destinazione, anche se l’eSIM era stata installata in precedenza​. In pratica, si può configurare tutto prima di partire (o mentre si è in viaggio verso la meta) e iniziare a usare i dati soltanto dal momento in cui serve davvero.



Una volta attivata, la eSIM Saily funziona come qualsiasi altra linea dati sul telefono. È possibile monitorare il consumo di giga tramite l’app Saily, che invia anche notifiche quando il traffico residuo sta per esaurirsi, così da poter eventualmente acquistare un pacchetto aggiuntivo in tempo​.

In caso si esaurisca completamente il traffico, la connessione viene interrotta e sarà necessario connettersi a una rete Wi-Fi (ad esempio in hotel o hotspot pubblico) per poter comprare un nuovo piano nell’app​ – quindi conviene anticipare il rinnovo prima di restare a zero dati. Comunque non è necessario installare una nuova eSIM per ricaricare, basta comprare altri dati sull’eSIM Saily già installata, rendendo il tutto molto pratico​.

Il servizio di Saily si può provare cliccando su questo link diretto.

Quando usare Saily

Quando conviene o è utile affidarsi a una eSIM come Saily? In generale ogni volta che ci si reca all’estero e si ha bisogno di usare il proprio smartphone liberamente vale la pena considerare Saily. In particolare, ecco alcune situazioni tipiche in cui Saily risulta molto vantaggiosa:

Viaggi fuori dal proprio Paese (soprattutto extra-UE)

Se si viaggia al di fuori dell’Unione Europea o comunque fuori dall’area in cui il proprio operatore offre roaming gratuito, Saily diventa un’alternativa ideale. Ad esempio, un europeo in viaggio in Asia o America, così come un turista straniero in vacanza in Europa, possono evitare di pagare costosi pacchetti roaming acquistando un piano Saily locale​.

Lo stesso vale per chi dall’Italia va in Svizzera, USA, Regno Unito o qualsiasi destinazione non coperta dalle offerte europee: con Saily si paga una quota fissa e ci si collega subito alla rete locale appena arrivati.



Trasferte di lavoro all’estero

Chi viaggia spesso per lavoro sa quanto sia importante avere una connessione affidabile fin dal primo momento, per controllare email, partecipare a riunioni online o usare app di produttività.

Attivando Saily prima della partenza, si dispone già di internet appena l’aereo atterra, senza dover cercare SIM locali in aeroporto. Inoltre il servizio offre anche soluzioni Business dedicate, pensate per aziende o team in viaggio di lavoro, garantendo connettività ovunque ed eventualmente centralizzando la gestione dei piani per più dipendenti​.



Vacanze e viaggi turistici

Anche durante un viaggio di piacere, avere internet sul telefono è indispensabile – per navigare con le mappe, tradurre informazioni, condividere foto, usare social e messaggistica, cercare ristoranti o attrazioni.

Con Saily il turista può godersi la vacanza “senza pensieri” per la connessione, evitando di affidarsi a Wi-Fi pubblici spesso lenti o poco sicuri​. È utile soprattutto in destinazioni dove acquistare una SIM locale può essere complicato per barriere linguistiche o requisiti burocratici; con Saily si supera questo ostacolo perché tutto si fa via app in anticipo.



Viaggi itineranti con più tappe

Per chi programma un itinerario attraverso diversi Paesi (es. tour in più nazioni europee, giro del mondo, viaggio in Asia attraverso vari confini), Saily offre un livello di praticità difficile da ottenere con SIM locali.

In questi casi si può optare per un piano regionale o globale – ad esempio un piano “Europa” copre 30+ paesi europei, un piano “Globale” ne copre oltre 100 – così da utilizzare lo stesso pacchetto dati senza soluzione di continuità attraversando vari stati.

Oppure, in alternativa, si possono acquistare più piani singoli (uno per paese) e gestirli tutti dall’app, attivandoli man mano: l’app Saily permette di conservare i vari piani sulla stessa eSIM e passare dall’uno all’altro senza dover installare nuove SIM​.

In entrambe le modalità, l’utente rimane sempre connesso ovunque vada, un aspetto fondamentale ad esempio per i backpacker o i viaggi avventura a lungo termine.



Situazioni di emergenza o backup

Portare con sé una eSIM come Saily è utile anche come soluzione di backup. Se durante un viaggio la SIM principale dovesse avere problemi (smarrimento del telefono, SIM bloccata, o semplicemente esaurimento dei giga previsti), avere già pronta una eSIM di scorta garantisce di non rimanere isolati.

Inoltre, potendo attivare Saily all’occorrenza, si può decidere di usarla solo in caso di necessità – ad esempio quando non si trova Wi-Fi e serve chiamare un taxi, o se si attraversa una zona dove il proprio operatore non prende ma la rete partner di Saily sì. In questo senso, Saily rappresenta un’assicurazione sulla connettività durante qualunque viaggio.

In tutti questi frangenti, Saily consente di risparmiare tempo e denaro: niente più lunghe ricerche di SIM card locali né spese folli per il roaming. La eSIM si acquista in pochi tap sul telefono e rimane lì pronta da usare quando serve. Per chi viaggia anche solo una o due volte l’anno, avere Saily installata può rendere l’esperienza molto più rilassata.

È bene ricordare solo di disattivare il rinnovo dati della propria SIM tradizionale all’estero, così da usare effettivamente il piano Saily ed evitare che il telefono consumi dati in roaming sulla SIM principale (impostazione facilmente gestibile nelle opzioni dual SIM dello smartphone).

Dove usare Saily

Uno dei punti di forza di Saily è la sua vastissima copertura geografica. Il servizio è disponibile in oltre 150 Paesi del mondo (in alcune comunicazioni si parla persino di più di 200 destinazioni supportate)​. In pratica, Saily copre tutti i continenti: dall’Europa all’Asia, dal Nord al Sud America, Africa, Oceania e persino località remote e isole.

È più facile elencare dove non funziona – pochissime nazioni isolate – rispetto ai luoghi in cui è utilizzabile. Dunque, indipendentemente da dove si viaggia, c’è un’alta probabilità che Saily offra un piano dati per quella destinazione.

La lista completa dei Paesi coperti è consultabile sul sito ufficiale di Saily nella sezione “Destinazioni” ed è comodamente suddivisa per aree geografiche. Ad esempio, l’Europa conta circa 36 Paesi supportati, il Nord America include Stati Uniti, Canada, Messico e altri, l’Asia comprende decine di nazioni dal Giappone agli Emirati Arabi, e così via.

Vi sono anche piani regionali che coprono interi continenti o zone (ad es. un unico piano valido in tutti i Paesi europei, uno per il Sud-est asiatico, uno per l’America Latina, ecc.), utili per chi si sposta tra più paesi vicini nello stesso viaggio​. Inoltre Saily offre un piano Globale che copre oltre 100 Paesi in diversi continenti con un solo pacchetto – ideale per chi fa viaggi intercontinentali frequenti o lunghi tour intorno al mondo.

Qualche esempio di destinazioni popolari coperte da Saily: Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Italia, Turchia, Emirati Arabi, Thailandia, Giappone, Australia, Sud Africa e molti altri.

Anche destinazioni meno comuni come isole caraibiche, Paesi dell’Africa orientale o dell’Oceania sono nella lista. Grazie alla collaborazione con vari partner di rete locali, Saily riesce ad offrire connessione in luoghi dove altri servizi potrebbero non arrivare.

Ovviamente la qualità della connessione può dipendere dalla rete mobile disponibile in ciascun Paese: ad esempio nelle grandi città ci si può aspettare 4G o 5G veloce (la eSIM Saily supporta anche il 5G dove la rete locale lo prevede​), mentre in zone rurali remote la velocità potrebbe calare. In generale, però, gli utenti riportano buone prestazioni ovunque abbiano provato il servizio, senza interruzioni significative​.

È sempre consigliabile controllare sul sito Saily se il Paese che si visiterà è coperto e con quali operatori collabora, così da avere un’idea della rete utilizzata. Ad oggi, come detto, l’elenco delle destinazioni è così ampio che copre la maggior parte delle mete turistiche e business globali, per cui Saily può davvero accompagnare “ovunque” il viaggiatore.

Prezzi del servizio

Veniamo ai costi: quanto costa usare Saily? La buona notizia è che i prezzi dei piani dati Saily sono molto competitivi e allineati (se non addirittura inferiori) a quelli degli altri provider eSIM sul mercato​.

Inoltre, Saily adotta una politica trasparente di “paghi solo quello che consumi”, senza abbonamenti ricorrenti né costi nascosti​. Si acquista un pacchetto dati prepagato e quello è l’unico importo addebitato – niente sorprese.

I piani hanno prezzi variabili in base alla destinazione e alla quantità di dati inclusi. I Paesi con costi di rete più bassi (es. molti in Asia) presentano tariffe leggermente più economiche, mentre destinazioni come Nord America o Europa possono avere prezzi per GB un po’ più alti. In generale, comunque, parliamo di cifre molto accessibili rispetto al roaming.

Per dare un’idea di massima: i pacchetti più piccoli (1 GB per 7 giorni) hanno un costo intorno ai 3-5 dollari USD, a seconda del Paese. Salendo di taglia, un piano da 5 GB per 30 giorni può costare circa 10-15 dollari in molte destinazioni standard​.

I pacchetti più grandi, ad esempio 10 GB per 30 giorni, in Paesi come gli Stati Uniti si aggirano sui 20-25 dollari​, mentre per aree più costose o piani globali possono arrivare intorno ai 30-40 dollari.

Il massimo attualmente disponibile è generalmente 20 GB per 30 giorni (per alcune destinazioni selezionate) a circa 35-40 USD​. Saily sta inoltre pianificando di introdurre piani dati illimitati in futuro, che al momento però non sono ancora attivi​.

Vale la pena confrontare questi prezzi con quelli del roaming tradizionale: ad esempio, 5 GB consumati fuori dall’Europa con un operatore italiano potrebbero facilmente costare decine e decine di euro di sovrapprezzo, mentre con Saily si pagano all’origine pochi dollari per lo stesso quantitativo di traffico. Anche rispetto all’acquisto di SIM locali all’estero, Saily risulta spesso conveniente o quantomeno equivalente, eliminando però tutta la trafila dell’acquisto in loco.

Da segnalare che i pagamenti avvengono in USD (dollari americani) sul sito/app Saily, ma è possibile pagare con carte europee o altre valute: l’importo sarà convertito dalla propria banca secondo il tasso di cambio. Durante promozioni o festività, Saily offre talvolta codici sconto (ad esempio 15% di sconto in alcune campagne) che rendono i prezzi ancora più vantaggiosi​.

Inoltre, a differenza di alcuni competitor, Saily consente l’uso completo dei dati acquistati senza cap giornalieri: se si acquista un pacchetto da 5 GB, lo si può usare tutto anche in un solo giorno se necessario, o spalmarlo sul periodo, senza limitazioni ulteriori.

Un ulteriore elemento a favore è la garanzia di rimborso: Saily assicura che se l’utente non riesce ad attivare o utilizzare il piano dati acquistato (ad esempio per incompatibilità del dispositivo o altri problemi tecnici), verrà riconosciuto un rimborso completo​. Questo tutela il cliente dal rischio di spendere soldi inutilmente in caso di inconvenienti.

In sintesi, i prezzi di Saily rendono il servizio estremamente competitivo. Si ha la libertà di scegliere piccoli piani a pochi euro/dollari per un weekend all’estero, oppure pacchetti più sostanziosi ma comunque economici per viaggi più lunghi. Il tutto con la sicurezza di pagare in anticipo solo quello che si userà, potendo aggiungere eventualmente altri dati se servono.

Non ci sono costi extra: nessun costo di attivazione, niente spedizioni (come avverrebbe per acquistare una SIM fisica online), nessun canone. Questa trasparenza e convenienza economica sono tra le ragioni per cui Saily sta ottenendo recensioni così favorevoli da parte degli utenti e rappresenta una scelta consigliata per i viaggiatori smart​.

Come provare Saily

Il servizio di Saily si può acquistare cliccando su questo link diretto.