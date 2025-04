Alexa plus debutta ma mancano diverse funzioni AI

Pubblicità

È dal 2016 che Elon Musk promette la guida autonoma, mentre nel 2024 Apple ha presentato funzioni AI che vedremo forse nel 2026 e ora all’elenco dei ritardi si aggiunge anche Amazon: Alexa+ alimentata da AI è in fase di rilascio in USA ma anche qui mancano diverse funzioni avanzate.

Interessando un vasto numero di dispositivi e utenti in USA il rilascio avviene in modo graduale, così Alexa+ non risulta disponibile per tutti. Funziona sui dispositivi dotati di schermo, quindi Echo Show 8, 10, 15 e 21 e si prevede che ci vorranno settimane se non addirittura mesi prima che sia disponibile per tutti.

Alexa+ sarà gratis, o meglio inclusa nel prezzo per chi è già abbonato ad Amazon Prime, mentre costa 20 dollari al mese per chi non iscritto a Prime. Ma nonostante l’inizio di rilascio e disponibilità, secondo il Washington Post mancano divese funzioni AI avanzate, incluse alcune delle più utili e attese dagli utenti. Per esempio non si può ordinare cibo da asporto tramite Grubhub, così come è assente la funzione AI che riconosce i membri della famiglia tramite telecamera per segnalazioni personalizzate per promemoria e faccende domestiche.

Per il momento bisognerà accontentarsi dello shopping su Amazon alla vecchia maniera, navigando tra prodotti e recensioni, perché Alexa+ non offre ancora la funzioni di assistente vocale avanzato per idee regalo e acquisti.

Un’altra funzione vocale assente è quella per generare in automatico con AI storie e favole per intrattenere i bimbi. Forse meno rilevante per gli utenti Amazon, ma comunque assente la versione utilizzabile via browser web.

Il colosso dell’e-commerce dichiara che il ritardo per queste funzioni è dovuto al fatto che non soddisfano gli standard Amazon per il rilascio al pubblico. Una dichiarazione che ricorda molto da vicino quelle rilasciate da Google in occasione dei diversi posticipi per le sue prime funzioni AI.

Amazon indica che le funzioni ora assenti in Alexa+ arriveranno presto, al contrario secondo la testata USA sembra bisognerà aspettare due mesi, forse di più. Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.