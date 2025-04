Su ChatGPT torna la generazione di immagini gratis

Pubblicità

Il tormentone di foto e immagini degli utenti trasformate da ChatGPT in stile cartoon dello storico Studio Ghibli non accenna a diminuire: nelle scorse ore il sovraccarico dei server ha causato problemi di accesso, rallentamenti e un nuovo incredibile record di un milione di nuovi utenti per i servizi di OpenAI.

Subito dopo il rilascio della funzione di generazione immagini in ChatGPT, la società si è vista costretta a posticipare il rilascio gratis per gli utenti senza abbonamento a causa delle richieste troppo elevate.

Ma anche e nonostante il posticipo, nel corso della giornata di lunedì 31 marzo, numerosi utenti hanno riscontrato problemi di accesso o ricevuto un messaggio di errore in risposta ai prompt digitati. Sono stati segnalati problemi anche da parte di nuovi utenti che cercavano di effettuare la registrazione ma senza successo.

OpenAI e Microsoft, principale investitore e fornitore di data center AI, sono intervenuti rapidamente e i problemi sono stati risolti. Dai post pubblicati da Sam Altman su X scopriamo che l’origine di tutti i problemi è sempre la stessa.

Grazie al volano e al passaparola delle immagini stile Studio Ghibli la popolarità di ChatGPT è alle stelle. Altman scrive che 26 mesi fa al debutto storico di ChatGPT il successo fu virale toccando un milione di nuovi utenti in cinque giorni. Nelle scorse ore è andata ancora meglio perché ChatGPT e OpenAI hanno guadagnato un milione di nuovi utenti, questa volta però in solamente un’ora.

Sam Altman e colleghi si aspettavano una domanda elevata per la generazione di immagini in ChatGPT, ma la realtà ha superato le aspettative. Ma la buona notizia che interessa di più è il ritorno della generazione di immagini gratis per gli utenti senza abbonamento. L’annuncio arriva sempre da Sam Altman su X, nella speranza che questa volta sistema e server siano in grado di gestire la mole delle richieste.

Per un approfondimento sulle immagini stile Studio Ghibli generate con AI e sul problema del diritto d’autore rimandiamo a questo articolo. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.