Col fucile spara-sale Salt Power Gun vi liberate di mosche e zanzare

Schiaccia-mosche, zampironi, lampade UV, candele alla citronella, racchette elettrificate…le avete provate tutte, eppure mosche e zanzare continuano a rendervi la vita impossibile? beh, ma avete provato la Salt Power Gun attualmente in sconto?

È una eccellente imitazione del Bug-A-Salt, un fucile con cui affrontare il problema degli insetti volanti in modo diretto, pratico e…fantasioso. Anziché dover convivere con i forti odori chimici degli insetticidi o l’aroma della citronella (che a non tutti piace e la sua efficacia è piuttosto discutibile) questo strumento infatti utilizza del comune sale da cucina.

Il principio di funzionamento è semplice quanto ingegnoso: grazie a un meccanismo a molla è in grado di proiettare una scarica di sale a bassa distanza e con una forza sufficiente a colpire con precisione questi piccoli insetti volanti che, se non eliminati completamente, vengono storditi e se ne interrompe il volo, evitando così di sporcare pareti e finestre.

Basta tirare indietro la leva di armamento (simile a quella di un fucile a pompa) per comprimere la molla interna e generare una micro-rosata adatta a colpire l’insetto non appena si schiaccia il grilletto.

Non ci sono schizzi, residui né cattivi odori: ciò che resta è solo un granello di sale da spazzare via. È una soluzione diretta ma non cruenta nell’aspetto, che permette di gestire la presenza di insetti in modo pulito, discreto e rispettoso degli ambienti in cui si vive.

È presente una sicura per bloccare il grilletto quando non si intende utilizzare il dispositivo, riducendo al minimo il rischio di attivazioni accidentali, specie se il fucile può finire in mano a un bambino.

Nonostante ciò è importante ricordare che, pur essendo un dispositivo non pericoloso nel senso tradizionale del termine, la Salt Power Gun non è un giocattolo. Va utilizzata esclusivamente da adulti in modo responsabile e consapevole. Il getto di sale, se diretto a distanza ravvicinata su occhi o parti sensibili, può infatti causare fastidi o piccoli danni, perciò non deve mai essere puntato contro persone o animali domestici. L’uso corretto prevede di mirare esclusivamente agli insetti, mantenendo sempre un atteggiamento attento e rispettoso dell’ambiente circostante.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 31 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

