Apple rivoluziona i nomi, dai numeri all’anno, ecco iOS 26 e macOS 26

La prossima WWDC sarà storica. E questo non per gli annunci che si preparano ma perché Apple annuncerà il cambiamento di denominazione del sistema operativo: non più distinti dal numero progressivo ma dal numero dell’anno.

Ad essere interessati dalla nuova numerazione, si apprende da Bloomberg, saranno tutti i sistemi operativi: macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS e VisionOS. Ciascuno di essi sarà seguito dalla seconda parte dell’anno per il quale saranno stati rilasciati, quindi, per fare un esempio: macOS 26 o iOS 26.

Apple attua questa scelta per una questione di coerenza: oggi abbiamo iOS 18, macOS 15, watchOS 12, visionOS 2. I numeri non si allineano perché i sistemi non sono partiti tutti nello stesso anno (macOS arriva dagli anni ’80, iOS è del 2007, watchOS del 2015, visionOS solo del 2024).

Ma possiamo anche pensare che ci sia una questione di percezione e marketing. Passare all’anno, e per di più all’anno futuro (come fanno le case automobilistiche: “modello anno 26 quando la vettura esce nel 2025), trasmette l’idea di un prodotto al passo coi tempi. Dire iOS 26 invece di iOS 19 fa sembrare l’ecosistema Apple più moderno, ambizioso, competitivo.

La tortuosa storia dei nomi del macOS

Il cambiamento è una novità per iOS e iPadOS ma anche qualche cosa di estremamente comprensibile: partiti da “1” hanno seguito una numerazione progressiva. Molto più tortuoso è il percorso che ha seguito il sistema operativo del Mac: siamo infatti di fronte all’ennesimo cambiamento.

Il sistema operativo del Mac si è chiamato System fino alla versione 7.2.2

Poi si è chiamato Mac OS fino alla versione 9.2.2

Poi ha assunto il nome di OS X (là dove la “X” è il numero 10 romano)

Successivamente è diventato macOS 10 seguito da un numero progressivo (esempio macOS 10.11) fino alla versione 10.15

Invece della versione macOS 10.16 abbiamo avuto macOS 11

La versione di quest’anno sarebbe stata macOS 16 ma invece sarà macOS 26

La novità verrà annunciata ufficialmente alla Worldwide Developers Conference del 9 giugno, nel corso della quale avremo anche l’inizio di un rinnovamento estetico profondo. Internamente, Apple ha battezzato questo restyling “Solarium”: l’idea è creare un’esperienza coerente tra dispositivi, in modo che passare da uno schermo all’altro sembri naturale e intuitivo, senza dissonanze grafiche.

Apple non è la prima azienda tech a giocare con i numeri. Samsung lo ha fatto nel 2020 quando ha lanciato il Galaxy S20 (saltando il numero 11), Microsoft lo aveva fatto negli anni ’90 con Windows 95, 98 e 2000.

Come ricorda Gurman, non è la prima volta che Apple flirta con la numerazione annuale: già nel 2007 aveva adottato un sistema simile per i pacchetti software iWork e iLife, con iWork ’08 e poi iLife ’11. Ma qui il cambio coinvolge l’intero ecosistema operativo, segnalando una svolta strategica.

Le funzioni oltre i nomi

Il rebranding non sarà solo una questione estetica. Apple si prepara a introdurre una serie di funzioni mirate a migliorare l’esperienza utente, soprattutto grazie all’intelligenza artificiale. Tra le novità più attese:

Traduzione in tempo reale per AirPods e Siri, utile in viaggi e contesti multilingue.

per AirPods e Siri, utile in viaggi e contesti multilingue. Scorrimento con lo sguardo sul Vision Pro, sfruttando i sensori avanzati del visore.

sul Vision Pro, sfruttando i sensori avanzati del visore. Funzioni di salute basate su AI , che potrebbero portare l’Apple Watch e l’iPhone a un nuovo livello di monitoraggio e prevenzione.

, che potrebbero portare l’Apple Watch e l’iPhone a un nuovo livello di monitoraggio e prevenzione. Gestione smart della batteria , ottimizzata automaticamente grazie ai modelli AI.

, ottimizzata automaticamente grazie ai modelli AI. Una nuova tastiera arabo-inglese bidirezionale , pensata per mercati internazionali.

, pensata per mercati internazionali. Una penna digitale per calligrafia con Apple Pencil, per dare libero sfogo alla creatività.

In parallelo, l’iPad guadagnerà un’esperienza sempre più simile a quella di un Mac, puntando a conquistare definitivamente anche chi cerca un dispositivo da lavoro. E per gli sviluppatori, la grande novità sarà l’accesso ai modelli AI di Apple Intelligence, con cui integrare funzionalità avanzate nelle app di terze parti.