Gli aspirapolvere robot della serie Narwal Freo X sono in sconto

Gli aspirapolvere della serie Narwal Freo X sono in sconto: l’azienda ha appena lanciato la promozione su GeekMall, dove fino al 27 marzo è possibile acquistare due dei suoi migliori aspirapolvere automatici attualmente in commercio.

Narwal Freo X Plus

Uno di questi è il Narwal Freo X Plus, un aspirapolvere robot con una potenza di aspirazione pari a 7.800 Pa, sufficiente per riuscire a raccogliere il 99% della polvere che normalmente si deposita sul pavimento.

Dispone di spazzole costruite con una tecnologia tale da impedire la formazione di grovigli, dimostrandosi quindi particolarmente efficace non solo in quelle case in cui in famiglia sono presenti uno o più membri coi capelli lunghi, ma anche in quelle dove gironzolano animali domestici, così da riuscire a tenere il pavimento costantemente privo di peli senza sforzo.

Questo modello si controlla anche tramite app o direttamente coi comandi vocali ed è inoltre dotato di mop che esercita una pressione verso il basso, offrendo così un efficace passaggio di un panno umido per ottenere una pulizia ancora più precisa e profonda.

Si orienta all’interno delle stanze attraverso un sistema che sfrutta tre raggi laser in modo da aggirare ed evitare gli ostacoli, e offre una buonissima autonomia, con 210 minuti di utilizzo continuato dichiarati dal produttore.

Costa 399 € ma inserendo il codice NarwalXP70 prima dell’acquisto è possibile pagarlo 329 €.

Narwal Freo X Ultra

Questo modello è ancora più performante del precedente: ha una potenza di aspirazione pari a 8.200 Pa per riuscire a raccogliere con maggiore efficacia anche la polvere più sottile.

Come l’altro è dotato di spazzole zero grovigli per garantire un continuo funzionamento senza interruzioni anche durante la pulizia di pavimenti particolarmente sporchi o ricoperti di capelli e peli di animale.

È poi dotato di tecnologia DirtSense che aiuta a determinare il livello di sporco da pulire adeguando di conseguenza il suo funzionamento.

Inoltre si orienta in casa tramite la tecnologia LiDAR SLAM 4.0 che gli consente di evitare efficacemente gli ostacoli indipendentemente dalla luce presente nella stanza.

Anche qui la promessa è di 210 minuti di autonomia prima di doverlo ricaricare, e ciò avviene automaticamente grazie alla presenza di una stazione di base completamente automatica dove, oltre a ripristinare l’energia nella batteria, viene anche svuotato il serbatoio di raccolta dello sporco.

Questo modello costa 899 €.

Altre offerte

Come dicevamo questi sono soltanto due dei modelli in promozione: potete dare uno sguardo a tutte le offerte attualmente in corso a partire da questa pagina.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

