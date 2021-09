SampleTron 2 mette il campionamento a nastro su iPad

L’italiana IK Multimedia ha sfornato un nuovo gioiello per i musicisti dotati di iPad: si chiama SampleTron 2 ed è un’applicazione che combina il motore sonoro di SampleTank con la tecnologia proprietaria di modellazione per ricreare i suoni dei campionatori basati su nastro degli anni ’60 e ’70 insieme ai modelli di lettori di campioni digitali e vocoder.

Dentro c’è una collezione di strumenti virtuali da ben 2,5GB che comprende molti dei più ricercati campionatori vintage su nastro: l’app presenta una interfaccia basata sulla controparte desktop anche se chiaramente è stata adattata per poter essere utilizzata tramite lo schermo di tutti i tablet di Apple attualmente in commercio. Offre supporto immediato per tutte le app AU Host e include oltre 400 brani campionati da Mellotron vintage, Chamberlin, Optigan e altri.

Ogni preset può caricare 3 tracce da dividere, sovrapporre e isolare su oltre 400 disponibili, e sono inoltre a disposizione dell’utente 11 moderni strumenti digitali basati su campioni non Tron e vintage. La funzione Import Sample crea suoni Tron utente con il tape-modeling DSP di IK ed include l’intero contenuto del SampleTron originale di IK aggiornato per gli utenti legacy. Ci sono anche 11 effetti selezionabili con Channel Strip, Tape Echo, Multimod e il nuovo Vintage Plate, senza dimenticare i CC MIDI assegnabili per l’utilizzo con controller esterni.

SampleTron 2 come altri prodotti dell’azienda funziona anche come plug-in per strumenti AUv3 e può elaborare anche il materiale non Tron dell’azienda, offrendo quindi anche l’accesso a nuovi suoni tra cui i cori, gli archi, gli ottoni, l’organo, il pianoforte, il basso e persino i sintetizzatori e i vocoder.

«Abbiamo anche aggiunto strumenti digitali vintage basati su campioni come Mattel Optigan, Vako Orchestron e 360 Systems Digital Keyboard» spiega l’azienda sul sito ufficiale. Inoltre «include un potente set di effetti per dare a ogni performance esattamente la profondità e la dimensione di cui la tua musica ha bisogno. Gli effetti includono un Channel Strip con equalizzatore e compressore, Tape Echo, Multimod – con chorus, ensemble, flanger, phaser, Uni-V e Rotary Speaker selezionabili – e il nuovo Vintage Plate Reverb basato sull’algoritmo Plate sviluppato per AmpliTube 5 e Mixbox».

L’app SampleTron 2 è progettata esclusivamente per iPad, in questa prima versione pesa 3,6 GB ed è in vendita su App Store a 69,99 euro.