Samsung affronta un problema esistenziale

Pubblicità

Anche se almeno per ora i numeri sembrano suggerire solo una flessione, in un video il presidente Samsung rivolto a manager e dirigenti parla di una crisi, o meglio un problema esistenziale: per affrontarlo serve un cambio completo di strategia e una mentalità impostata sull’agire o morire.

Secondo l’agenzia Yonhap News il filmato del Presidente Samsung Lee Joe-yong è stato visto da circa 2.000 dirigenti della società, come parte di un seminario di formazione svolto nel mese di febbraio. Prima i numeri: mentre nel 2023 la quota di mercato Samsung negli smartphone era del 19,7% nel 2024 è scesa al 18,3%.

Nello stesso periodo anche la quota di mercato in televisori è scesa dal 30,1% al 28,3%. In leggero calo anche la quota di mercato nelle memorie DRAM dal 42,2% al 41,5%. A tutto questo però si aggiungono ritardi e fatturato mancato nel promettente ed esplosivo mercato delle memorie ad alta larghezza di banda HBM richieste per l’Intelligenza Artificiale.

Come risultato di quanto sopra i profitti Samsung sono risultati inferiori alle previsioni nel 2024, mentre per il primo trimestre di quest’anno è già previsto un ulteriore calo dei profitti del 22,5%. Nel video ai dirigenti il presidente Samsung dichiara che si tratta di un problema esistenziale per la società, imponendo una profonda riflessione a partire dai massimi ranghi.

Nel video vengono descritte anche le filosofie e le strategie di gestione del fondatore Lee Byung-chul e dell’ex presidente Lee Kun-hee, ma l’attuale presidente non compare. Per superare questa crisi che mette a repentaglio l’esistenza di Samsung, secondo l’attuale presidente «Dobbiamo investire per il futuro, anche se ciò significa sacrificare profitti immediati».

Secondo alcuni report dello scorso anno, per suscitare un maggiore senso di crisi Samsung avrebbe esteso la settimana lavorativa a sei giorni per i dirigenti.

Tutti gli articoli su Samsung da questa pagina, invece per le notizie su Finanza e Mercato si parte da qui.