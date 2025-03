Google Trova il mio dispositivo ora trova anche i contatti

Pubblicità

Trova il Mio Dispositivo si aggiorna: l’app di Google per ritrovare dispositivi ha introdotto una interessante novità che, però, non riguarda esattamente i dispositivi, infatti l’applicativo di Big G permette adesso di mostrare anche la posizione anche dei vostri contatti. Ecco come funziona.

Trova il mio dispositivo introduce una nuova scheda Persone, per il momento in fase beta, che permette di visualizzare la posizione in tempo real dei contatti che hanno condiviso la loro posizione. La funzione è disponibile per tutti gli utenti Android, seppure al momento in fase di test.

La novità era stata annunciata all’inizio del mese in occasione di quello che Google chiama “March Pixel Drop”, per essere distribuita a partire da questa settimana, come riportato da 9to5Google. Grazie a questo aggiornamento è possibile visualizzare in tempo reale la posizione dei contatti su una mappa, accompagnata da un elenco che mostra gli indirizzi delle loro posizioni attuali, la distanza da noi e l’orario dell’ultimo aggiornamento.

Sebbene Google Maps permetta già di gestire la condivisione della posizione e monitorare i contatti fidati, questo ultimo aggiornamento rende tutte queste informazioni più accessibili e presentate in modo più intuitivo.

Nella scheda Persone è possibile scegliere di vedere sia i contatti che hanno condiviso la loro posizione con noi, sia quelli con cui l’abbiamo condivisa noi stessi. Peraltro, è possibile scegliere di condividere la posizione solo per un’ora, per tutta la giornata, fino alla disattivazione o impostare una durata personalizzata.

Inoltre, è possibile passare da un account Google all’altro per modificare le impostazioni di condivisione della posizione direttamente dall’app, utilizzando la scheda in alto a destra.

Questo aggiornamento arriva a quasi un anno dal lancio iniziale dell’app Trova il mio dispositivo, allineando il servizio di Google alla concorrenza Dov’è” di Apple. C’è da dire che, almeno al momento, la funzione per ritrovare i dispositivi non è assolutamente all’altezza di quella Apple.

In questo articolo di macitynet trovate la recensione di Chipolo One Point, il tag Bluetooth per tracciare la posizione degli oggetti importanti che funziona in abbinamento a Trova il Mio Dispositivo di Google.

Tutte le notizie sull’Universo Android sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.