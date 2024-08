Solo Buds, auricolari low cost di Beats a solo 73,99€

Se state pensando di comprare degli auricolari cinesi per risparmiare, fermatevi un attimo. Oggi potete comprare al pezzo di prodotti di discutibile qualità e marchio sconosciuto i nuovi auricolari low costa di Betas, i Solo Buds che su Amazon scendono al minimo di sempre, solo 73,99€. I solo Buds mirano a colmare la lacuna nell'offerta attuale della società, ponendosi come la scelta economica del brand ma senza rinunciare ad offrire caratteristiche distintive. Sono privi di funzione antirumore e anch di custodia per la ricarica ma hanno 18 ore di autonomia, supportano la tecnologia Fast Fuel di Beats, che offre un'ora di utilizzo in appena cinque minuti di ricarica. L'assenza di ricarica integrata nella custodia ha anche i suoi vantaggi positivi: il case è significativamente più piccolo poiché non contiene una batteria. Al loro interno gli auricolari ospitano trasduttori a doppio strato, progettati per ridurre la distorsione lungo la curva di frequenza che dovrebbe portare a una maggiore "chiarezza e dettaglio senza compromessi", secondo Beats. Beats ha dato importanza anche alle chiamate, grazie alla combinazione di un microfono progettato su misura e un algoritmo di apprendimento del rumore, che peraltro è presente anche sulle nuove Solo Beats 4. Gli auricolari offrono controlli integrati personalizzabili, potendo scegliere se controllare le funzioni di musica, chiamata e assistenza vocale. Beats include anche l'opzione per il controllo del volume su questi Solo Buds, da attivare con una pressione prolungata opzionale. Come da tradizione il marchio Beats accontenta anche gli utenti Android. Solo Buds, infatti, risultano nativamente compatibili sia con iOS che con Android, offrendo accoppiamento one-touch, configurazione automatica e supporto per "Dov'è" e Trova il mio dispositivo di Google. A differenza di iPhone, che gode del supporto integrato su iOS, gli utenti Android dovranno installare un'app autonoma per sfruttare a pieno le cuffie, potendo così accedere a funzioni come la personalizzazione dei controlli integrati. I Solo Buds sono in vendita ad un prezzo di 89,99€, ma su Amazon oggi li comprate a 73,99€. Il prezzo più basso da lancio avvenuto, per altro, solo poche settimane fa.

