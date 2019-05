Samsung sta sviluppando una sua blockchain; in arrivo anche un suo token?

Secondo un rapporto rilasciato da CoinDesk Korea, Samsung starebbe sviluppando una propria rete di blockchain e sta esaminando la possibilità di rilasciare un proprio token.

Citando una persona che ha “familiarità con la situazione interna di Samsung”, CoinDesk afferma che gli esperti di blockchain dell’azienda – parte della sua divisione wireless ed al lavoro sulla tecnologia da almeno un anno – stanno realizzando una rete blockchain basata su Ethereum, benché si tratti ancora di un progetto interno in fase “sperimentale”.

“Attualmente stiamo pensando ad una blockchain privata, anche se non è ancora stata confermata. Potrebbe anche essere una blockchain pubblica in futuro, ma penso che sarà ibrida, cioè una combinazione fra blockchain pubblica e privata”, riporta la fonte di CoinDesk.

Sempre secondo le indiscrezioni, quando lo sviluppo della blockchain sarà completato, Samsung potrebbe anche decidere di lanciare un token, una sorta di “Samsung Coin”: il mercato si aspetta che un Samsung Coin venga effettivamente rilasciato, ma l’azienda non ha ancora preso alcuna decisione.

Se la società svilupperà una blockchain pubblica, il Samsung Coin potrebbe essere scambiata pubblicamente sugli exchange di criptovaluta come accade per Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). Samsung potrebbe anche sfruttare la tecnologia blockchain per la sua app di pagamento Samsung Pay, ma è ancora tutto da decidere.

Samsung ha fatto il suo primo ingresso nel settore delle blockchain con la presentazione del suo attuale cellulare di punta, il Galaxy S10, che ha la possibilità di archiviare chiavi private delle criptovaluta e altre funzionalità, come il supporto delle firme digitali basate su blockchain.

Lo scorso marzo, Samsung ha anche ufficialmente rilasciato un suo portafoglio dedicato alle criptovalute, che è compatibile con Ethereum (ETH) e token ERC20 basati su Ethereum.

Il Samsung S10 supporta anche app decentralizzate (come la piattaforma di videogiochi Crypto Enjin, Cosmee, la piattaforma crittografica CryptoKitties e il servizio di pagamento mercantile CoinDuck. Sembra dunque che l’azienda stia facendo sempre più sul serio sul fronte delle criptovalute.