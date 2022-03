Samsung Galaxy S22 meno resistenti degli iPhone 13 nei drop test

I Samsung Galaxy S22 sembrano maggiormente soggetti a danneggiarsi nei drop test (prove per verificare la resistenza all’impatto di un telefono) rispetto agli iPhone 13. Le prove sono state eseguite da Allstate Protection Plans, fornitore di servizi di protezione e garanzie per smartphone, TV, tablet, laptop, ecc.

Con la presentazione di ogni nuovo dispositivo di fascia alta, Allstate effettua gli stessi identici drop test per determinare il grado di danneggiamento di danni frontali, posteriori e laterali ai dispositivi, facendo cadere i dispositivi a terra.

Con i test in questione emerge che il design di iPhone sembra più resistente rispetto a quello dei Samsung. Con il test a faccia in giù, i display di S22, S22+ e S22 Ultra si sono distrutti nel primo test da due metri sul marciapiede, e due dei tre dispositivi sono risultati da subito inutilizzabili a causa della gravità del danno.

Il dispositivo di livello intermedio, l’S22, è risultato utilizzabile ma ha evidenziato danni notevoli sui bordi.

Nei drop test eseguiti a novembre da Allstate Protection Plans, gli iPhone 13 si sono comportati meglio, evidenziando una maggiore resistenza. L’iPhone 13 è sopravvissuto alla caduta con danni minori, e il display si è incrinato nel secondo drop test; l’iPhone 13 Pro si è incrinato lungo la parte inferiore, ma tutti e due i telefoni erano ad ogni modo ancora utilizzabili.

Nelle prove di caduta con la parte posteriore, il Galaxy S22 ha evidenziato la rottura del pannello posteriore; tutti e tre i nuovi modelli hanno evidenziato la possibilità di utilizzo dopo questo tipo di caduta ma non risultano utilizzabili in sicurezza per via dei danni sui vetri.

Nello stesso test eseguito sugli iPhone 13, questi sono sopravvissuti a due cadute, evidenziando crepe minori nella fotocamera e negli angoli dopo la terza caduta; il vetro posteriore di iPhone 13 Pro si è frantumato in modo simile a quanto visto con gli S22.

Oltre a essere più soggetti a potenziali danni degli iPhone 13, i Galaxy S22 sembrano più vulnerabili dei Galaxy S21 di precedente generazione, dispositivi che sfruttano un supporto posteriore in plastica. Jason Siciliano, vice presidente di Allstate Protection Plan, parla esplicitamente di un “declassamento nella resistenza” rispetto ai precedenti modelli, elemento che aumenta la necessità di sfruttare custodie e protezioni per lo schermo.

Come sempre queste prove servono a farsi un’idea di massima ma non sono particolarmente affidabili e “scientifiche” perché la resistenza alla caduta di dispositivi di questo tipo dipende da decine di fattori diversi (angolo, velocità di caduta, materiale sul quale cade, presenza di detriti, ecc.).