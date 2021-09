iPhone 13, nei test sulle cadute accidentali resistenza come iPhone 12

L’iPhone 13 include il rivestimento frontale in Ceramic Shield, lo stesso già visto su iPhone 12, elemento che garantisce all’iPhone una resistenza agli urti superiore.

Il rivestimento, spiega Apple, è ottenuto aggiungendo un nuovo passaggio di cristallizzazione ad alta temperatura che prevede l’inserimento nel vetro di cristalli di nanoceramica ed è quattro volte più resistente alle cadute, rispetto ai rivestimenti dei dispositivi di precedente generazione.

Il canale YouTube Allstate Protection Plans ha eseguito dei “drop test” su iPhone 13 e iPhone 13 Pro, rilevando che, per via di similitudini nel design, i vari modelli di iPhone 13 e iPhone 13 Pro sono paragonabili da questo punto di vista ai precedenti iPhone 12.

In un drop test a faccia in giù, senza custodia, l’iPhone 13 è sopravvissuto a una caduta riportando solo danni minori; al secondo test la caduta ha comportato danni all’angolo superiore e inferiore. L’iPhone 13 Pro ha riportato danni nella parte inferiore con il primo drop test, con risultati analoghi a quelli ottenuti con i precedenti iPhone 12.

In un drop test con il dispositivo fatto cadere dalla parte posteriore, l’iPhone 13 è sopravvissuto riportando pochi graffi, mostrando piccole crepe vicino una delle fotocamere e sull’angolo. L’iPhone 13 Pro si è frantumato dopo un drop test, con risultati ancora una volta del tutto analoghi a quelli che erano stati ottenuti usando iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Quest’anno, Allstate Protection Plan ha aggiunto un drop test con custodia, per vedere se accessori come la custodia MagSafe in silicone e quella in pelle proteggono il dispositivo.

Con la custodia in silicone, l’iPhone 13 è sopravvissuto a tre drop test con il telefono fatto cadere con la parte posteriore in basso, riportando solo piccoli graffi sulla lente della telecamera. Nei test con il display a faccia in giù, l’iPhone 13 si è incrinato alla seconda prova.

Questi test lasciano sempre un po’ il tempo che trovano perché la rottura o meno di alcune componenti dipende da vari fattori (altezza della caduta, inclinazione del telefono, presenza di una custodia o meno, ecc.) e non sono necessariamente indicativi dell’effettiva resistenza di un telefono.

Ricordiamo che Apple vende AppleCare+, un prodotto assicurativo che include assistenza tecnica e copertura hardware aggiuntiva; questa dà diritto anche a due interventi per danni accidentali ogni 12 mesi, ciascuno a un costo addizionale di € 29 (per i danni al display o al vetro posteriore) o € 99 (per i danni di altro tipo). La copertura ha inizio dalla data di acquisto di AppleCare+.