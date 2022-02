Samsung Galaxy S22 Ultra è il top di gamma con stilo incluso

Come previsto, il modello top di Samsung per l’anno 2022 (pieghevoli esclusi) è Galaxy S22 Ultra che porta due eredità: la potenza della serie Note e la fotocamera di livello professionale e le prestazioni della serie S.

È anche il primo Galaxy dotato di S Pen integrata: il costruttore dichiara una latenza tre volte ridotta per scrivere e disegnare in modo più naturale sull’ampio schermo di S22 Ultra, un display AMOLED da 6,8″ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità di picco fino a 1.750 nit e contrasto di 3 milioni a uno.

Le specifiche della fotocamera di S22 Ultra sono simili al predecessore: una fotocamera principale da 108 megapixel, teleobiettivi 3x e 10x, un ultrawide da 12 megapixel e una fotocamera selfie da 40 megapixel.

Come visto per i modelli Galaxy S22 e S22+ i miglioramenti sono per lo più incentrati sulle capacità di foto e video in condizioni di scarsa illuminazione. Ora è possibile scattare ritratti in modalità notturna e gli utenti possono acquisire scatti in modalità notturna ad alta risoluzione. In precedenza era possibile scattare una foto in alta risoluzione o in modalità notturna, non entrambe contemporaneamente.

Con il modello Ultra il risultato è un’immagine da 108 megapixel che incorpora i vantaggi aggiuntivi della raccolta della luce della tecnologia pixel-binning, mentre su S22 e S22+, si ottiene una immagine da 50 megapixel. Come gli altri due modelli anche Ultra è azionato dal processore Samsung Exynos 2200 octa core realizzato con tecnologia a 4 nanomentri in Italia ed Europa, mentre in altri mercati come gli USA viene impiegato il processore top Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Cambia rispetto agli altri S22 il comparto batteria e ricarica: l’accumulatore offre una capacità di 5.000 mAh con ricarica veloce fino alla potenza di 45W, ma con alimentatore da acquistare a parte, mentre in wireless la potenza massima rimane di 15W.

Galaxy S22 Ultra, prezzi e disponibilità

Galaxy S22 Ultra è preordinabile dal 9 febbraio (consegna dall’11 marzo) in quattro colorazioni: Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy.

Solo dal sito Samsung è disponibile nelle colorazioni esclusive Red, Sky Blue e Graphite.

Galaxy S22 Ultra in Italia è proposto a partire da questa pagina di Amazon nelle seguenti configurazioni: versione da 8GB + 128GB a 1.279 €, versione da 12GB + 256GB a 1.379 €, da 12GB + 512GB a 1.489 € infine nella versione top da 12GB + 1TB al prezzo consigliato di 1.689 € solo sul sito Samsung.

Gli utenti che acquistano Samsung Galaxy S22 Ultra tra il 9 febbraio e il 10 marzo potranno ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members. Acquistando Samsung Galaxy S22 Ultra entro 10 marzo è possibile avere una super valutazione del proprio smartphone usato.