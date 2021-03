Come recuperare password Safari salvate su iPhone e iPad

Una delle caratteristiche più apprezzabile in Safari è quella che consente di memorizzare i dati di login per determinati siti web, in modo da velocizzare l’ingresso nelle proprie pagine personali. Questa possibilità di memorizzare i dati, però, nasconde una seconda utilità: trovare e recuperare password Safari salvate su iPhone e iPad. Ecco come fare.

Anzitutto, condizione necessaria per recuperare una password è aver salvato in precedenza sul dispositivo iOS le credenziali di accesso ad un qualsiasi sito web. Ciò posto, per trovare le password salvate su iPhone e iPad è sufficiente aprire Impostazioni e Cliccare sul tab Safari. Da qui occorre cliccare sull’opzione Passowrd e riempimento automatico e , successivamente, Password Salvate.

In questa schermata verranno elencati tutti i siti web di cui sono state salvate in precedenza le credenziali di accesso, ossia nome e password. A questo punto è sufficiente selezionare un sito per poter vedere in chiaro la password associata ad un determinato portale web. Ovviamente, prima di poter consultare i dati di accesso, il dispositivo richiederà all’utente di inserire il PIN di sistema.

E’ anche possibile eliminare le password salvate all’interno dei menù di iOS appena descritti. Per cancellare le credenziali, infatti, è sufficiente cliccare sul pulsante Modifica e, successivamente, su elimina.

