Samsung Odyssey G7 è il monitor dei desideri per videogiocatori

Mostrato in anteprima al CES 2020 di Las Vegas, Samsung Odyssey G7 è proposto dal costruttore come monitor ideale per i videogiochi, grazie a una serie di specifiche tecniche di fascia top, design ricercato e anche con una super curvatura con raggio di ben 1.000 millimetri.

Tra le caratteristiche salienti il pannello QLED per offrire illuminazione controllata a zona, resa più realistica di colori, illuminazione, nero e contrasto superiori, come avviene sui televisori di fascia alta del costruttore, ritenuti da addetti ai lavori e utenti non solo come un sensibile miglioramento della tecnologia LED, ma anche una valida alternativa agli schermi OLED.

Il nuovo Samsung Odyssey G7, disponibile nel formato da 27 e 32 pollici, offre una risoluzione Wide Quad-High Definition WQHD da 2.560 × 1.440 pixel, aspect ratio di 16:9, luminosità di picco di 600 cd/m2 e tecnologia Quantum dot che fornisce una ampia gamma cromatica e dettagli visibili anche nelle aree più chiare e scure della scena.

Per assicurare la massima fluidità d’azione e allo stesso tempo immagini e dettagli sempre nitidi, questo display offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta di 1 millisecondo. Supportata anche la tecnologia NVIDIA G-SYNC e Adaptive Sync su DP1.4. Specifiche e qualità elevata sono valsi la certificazione TÜV Rheinland, una delle principali organizzazioni internazionali di certificazione, che ha riconosciuto i monitor dotati del miglior display curvo 1000R ad alte prestazioni del settore, certificato ‘Eye Comfort’.

L’arrivo sul mercato italiano di Odyssey G7 è previsto a partire da fine giugno al prezzo di 699 euro per la versione da 27 pollici e 899 euro per il modello da 32 pollici. Nel negozio online Samsung sarà possibile preordinare il monitor dal 12 al 21 giugno.

