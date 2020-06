Plustek OpticSlim 1680 è lo scanner di grande formato per Mac e PC

Ideale per la digitalizzazione di documenti di grande formato e semplice da usare, il nuovo scanner Plustek OpticSlim 1680 è compatibile con tutti i più diffusi programmi per l’elaborazione delle immagini ed è dotato di una serie di pulsanti programmabili utili per automatizzare le operazioni ripetitive.

Questo dispositivo è progettato per le realtà che hanno a disposizione un budget limitato, ma che hanno la necessità di digitalizzare originali di diverso tipo e formato, compresi documenti storici fragili e delicati. Grazie all’adozione di una sorgente luminosa a LED, che non richiede tempi di riscaldamento prima delle scansioni, alla risoluzione ottica di 1.200 DPI e a una serie di pulsanti programmabili che consentono di automatizzare le operazioni che si eseguono con maggiore frequenza, Plustek OpticSlim 1680 si presta a essere utilizzato in numerose situazioni e differenti contesti.

Il costruttore dichiara una velocità sostenuta di scansione pari a 5 secondi per documenti in formato A3 a colori con risoluzione 300 DPI, oppure di 3 secondi per documenti A3 in scala di grigio sempre a 300 DPI. Il dispositivo è certificato per un ciclo di scansione giornaliero di 2.500 pagine. Le modalità di scansione disponibili sono: colore 48-bit in, 24-bit out; scale di grigi 16-bit in, 8-bit out; bianco e nero 1-bit out. Si collega al computer tramite USB 3.0 ed è fornito con driver compatibili TWAIN.

Nella dotazione di serie sono inclusi ABBYY FineReader per Windows, un versatile software di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) con cui è possibile anche creare documenti modificabili e ricercabili. Incluso ache Plustek DocAction per la condivisione e manipolazione dei file, un photo editor per Mac, presto disponibile anche per Windows, uno strumento semplice ma potente con cui è possibile personalizzare a seconda delle necessità le funzionalità dei pulsanti dello scanner.



Il nuovo Plustek OpticSlim 1680 è disponibile in Italia con un prezzo al pubblico di 349 euro IVA compresa: alcuni dispositivi del costruttore sono disponibili anche su Amazon.

