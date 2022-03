Samsung presenta le nuove TV Neo QLED, Lifestyle e OLED

Samsung ha svelato la sua nuova gamma di TV per il 2022, composta dalla serie di punta Neo QLED 8K, dai TV Lifestyle e dal nuovo pannello Samsung OLED. Ecco di che si tratta.

La serie Neo QLED 8K rappresenta il top dell’offerta Samsung e, come suggerisce lo stesso nome delle TV, permette di godere di immagini con risoluzione fino a 8K, indipendentemente dalla qualità della sorgente dei contenuti. Questo grazie alla presenza del processore Neural Quantum 8K con supporto all’Intelligenza Artificiale.

Non solo risoluzione nella serie top di gamma Samsung. Infatti, queste TV offrono un contrasto e una luminosità superiori grazie ai Mini LED più piccoli rispetto agli standard (1/40).

Anche il design è curato sotto tutti i punti di vista, con forme disegnate per colpire l’attenzione e che godono del design Infinity On, che presenta un panello ultra sottile e una profondità che varia da 15,2 mm a 18,1 mm, rifinito in acciaio inossidabile.

A livello audio, questo TV offrono altoparlanti da 90W con 6.2.4 canali.

La linea 2022 Samsung Neo QLED 8K presenta due nuovi modelli – QN900, QN800– e sarà disponibile nei polliciaggi da 65, 75 e 85.

TV Lifestyle

Nella serie Lifestyle di Samsung si trova, anzitutto, la linea The Frame, che suona a metà tra un quadro e una TV. Gode del nuovo Matte Display di Samsung, in grado di diffondere la luce in varie direzioni, introducendo una superficie in rilievo per evitare che la qualità dell’immagine percepita diminuisca a causa della luce del giorno o del riflesso dell’illuminazione ambientale la sera.

Ancora, in questa linea vi è la nuova The Serif, che monta una scocca con finish opaco che si integra perfettamente con il nuovo Matte Display.

The Sero, invece, offre una serie di nuove funzionalità, tra cui Matte Display e nuove feature smart per ottimizzare l’esperienza di visione su schermo verticale.

The Frame 2022 sarà disponibile nelle dimensioni da 32, 43, 50, 55, 65, 75 e 85 pollici, The Serif da 43, 50 e 55 pollici, mentre The Sero è disponibile con schermo da 43 pollici.

Samsung OLED

Samsung espande il proprio portfolio di TV 2022 con l’introduzione di Samsung OLED (S95B), in. grado di combinare le prestazioni del processore Neural Quantum 4K e l’interfaccia smart della piattaforma Tizen con la qualità sonora di Samsung Object Tracking Sound e Q-Symphony con tecnologia Dolby Atmos. Il tutto contenuto nel sottile LaserSlim design.

Supportato dal processore Neural Quantum integrato nei modelli flagship della gamma Neo QLED, S95B fa impiego di alcune tecnologie per incrementare la luminosità e la mappatura percettiva del colore.

Samsung S95B sarà disponibile anche in Italia nei prossimi mesi, nelle dimensioni da 55 e 65 pollici.

