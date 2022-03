Porsche ha discusso con Apple di un “progetto congiunto”

La casa automobilistica tedesca Porsche ha discusso con Apple ‘ipotesi di intraprendere un non meglio precisato “progetto congiunto”. A riferirlo è stato il CEO dell’azienda tedesca nel corso dell’annuale conferenza stampa.

Lo riferisce Reuters spiegando che manager dell’azienda automobilistica lo scorso anno si sono recati negli Stati Uniti per discutere di opportunità per potenziali collaborazioni con Apple ma anche con altre aziende del mondo IT.

“Abbiamo già Apple CarPlay, e ci amplieremo ancora di più su questo versante”, ha riferito Oliver Blume – amministratore delegato di Porsche – nel corso della videoconferenza per la presentazione dei risultati annuali. Sempre il CEO ha riferito che Porsche e Apple collaborano strettamente per tradizione, che le due aziende sono “sulla stessa lunghezza d’onda”, ma anche che è ancora presto per decisioni su progetti futuri.

Blume ha anche riferito che l’azienda sta prendendo in considerazione l’ingresso di entrare in Formula Uno ma nessuna decisione è stata ancora presa.Già lo scorso anno il Gruppo Volkswagen, che possiede i marchi Porsche ed Audi, era stato coinvolto in incontri con la FIA e gli attuali costruttori di Formula 1 per discutere di un potenziale ingresso nella F1 dal 2026, quando arriveranno i nuovi regolamenti sui motori.

Porsche è da tempo impegnata sul versante trazione elettrica e le sue vetture da tempo integrano il supporto a tecnologie Apple. Ad esempio sul versante intrattenimento, chiunque associ il proprio Apple ID alla Taycan può utilizzare le funzioni Apple Podcasts (incluso lo streaming video) e Apple Music Lyrics. Inoltre, grazie al sistema Apple CarPlay wireless, le applicazioni per iPhone sono disponibili nel sistema Porsche Communication Management (PCM) tramite una connessione wireless.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.