Samsung svela gli Smart Monitor da 24 e 43 pollici

In Italia sono già disponibili gli Smart Monitor Samsung M5 e M7 da 27 e 32 pollici, tra l’altro in queste ore proposti a prezzi fortemente scontati grazie alle Offerte a tempo da questa pagina di Amazon, con ribassi che arrivano fino a 100 euro di sconto, mentre il costruttore ha introdotto in USA i nuovi modelli Samsung Smart Monitor da 24 e da 43 pollici.

L’idea è accattivante e giusta per i tempi: invece dei monitor tradizionali solo per il lavoro o al massimo il gaming, questi modelli includono gli speaker, il negozio di app e quindi anche tutti i principali servizi di streaming TV, la tecnologia Apple AirPlay 2 e Mirroring per riprodurre tutti i contenuti, foto, audio e video da iPhone e Android e molto altro ancora. In pratica sono pensati e progettati con una serie di tecnologie e funzioni che li rendono perfetti non solo per il lavoro ma anche per il tempo libero: ne abbiamo parlato in dettaglio in questo articolo.

Con i nuovi modelli appena introdotti in USA il costruttore amplia la sua gamma sia con un nuovo modello entry level sia nella fascia top. Il modello base M5 da 24 pollici offre risoluzione 1080p, mentre quello top M7 da 43 pollici offre risoluzione 4K e include anche un telecomando con ricarica a energia solare. Come rileva Engadget i prezzi dei nuovi modelli non sono stati annunciati, ma è possibile farci un’idea osservando i prezzi di listino attuali.

Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici è a listino per 279 euro, anche se per poche ore grazie all’offerta a tempo Amazon si compra a 209 euro, quindi con un risparmio di 70 euro. L’attuale modello top Samsung Smart Monitor M7 da 32 pollici è a listino al prezzo di 469 euro, anche se per poche ore con Offerte a tempo Amazon si compra a 369 euro, quindi con un risparmio di 100 euro. Tenendo presente che i modelli precedenti sono commercializzati anche in Italia, è molto probabile che anche i nuovi Samsung Smart Monitor da 24 e 43 pollici verranno introdotti nel nostro Paese.