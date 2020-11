Samsung Smart Monitor offre app, AirPlay 2 e DeX wireless

Il monitor cambia, si evolve e con Samsung Smart Monitor diventa non solo una periferica per lavorare, ma anche un televisore smart (il digitale terrestre non cè) dotato di app dedicate e negozio digitale di app per guardare Netflix e i principali servizi di streaming, utilizzabile per il lavoro e la didattica a distanza e molto altro ancora.

Il costruttore presenta i modelli Samsung Smart Monitor come dispositivi multi funzione tutto in uno per lavoro, didattica e intrattenimento. Oltre al connettore USB-C (solo sul modello M7) per trasportare su un unico cavo segnale video, audio e alimentazione fino a 65W, questi monitor sono dotati di due altoparlanti stereo integrati, porte HDMI, USB 2.0, connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2.

Con la funzione Tap View basta un tocco per visualizzare al volo i contenuti da smartphone e tablet, grazie al supporto non solo per Casting di Android ma anche per Apple AirPlay 2 che permette di inviare foto, video, musica da iPhone, iPad e anche per fungere da monitor wireless per i Mac. Non manca infine Samsung DeX wireless per trasformare i terminali Galaxy S20 in postazioni desktop di lavoro.

Sempre per lavoro e didattica da casa Samsung Smart Monitor è in grado di gestire le applicazioni Microsoft 365 senza dover ricorrere a un computer. Questo è possibile grazie alla comunicazione diretta con il cloud di Microsoft tramite Wi-Fi integrato, in questo modo gli utenti possono visualizzare, modificare e salvare documenti nel cloud direttamente dal monitor.

Una volta terminato il lavoro, il display funziona anche come un hub di intrattenimento completo con la possibilità di trasmettere contenuti in streaming grazie a Samsung Smart Hub. L’app store del monitor trasmette in streaming i contenuti preferiti, tra cui Netflix, HBO e YouTube, anche senza connessione a un PC o a un dispositivo mobile. I contenuti sono facilmente accessibili grazie al telecomando in dotazione che include i tasti di scelta rapida per lo streaming. Il display può anche essere controllato a voce grazie all’integrazione di Bixby 2.0.

Con la funzione Adaptive Picture i monitor di questa serie ottimizzano la qualità dell’immagine per qualsiasi ambiente di visualizzazione, regolando automaticamente la luminosità e la qualità del colore in base alle caratteristiche della stanza. Questo assicura una esperienza confortevole di visione in qualsiasi ambiente, riducendo l’affaticamento degli occhi anche dopo un uso prolungato. Il monitor dispone anche di una speciale modalità salva occhi per ridurre la luce blu.

Samsung Smart Monitor è disponibile in due modelli: M5 (senza USB-C) con schermo Full HD da 27” e 32” e anche il modello M7 (con USB-C) Ultra HD da 32 pollici. Disponibili dal 16 novembre in USA, Canada e Cina e nel resto del mondo dalla fine di novembre. In USA i prezzi dei modelli M5 sono di 230 e 280 dollari, mentre M7 costerà 400 dollari a partire da dicembre.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina. Ricordiamo che negli scorsi giorni Samsung ha rilasciato un aggiornamento per Samsung TV Plus che porta ancora più canali TV in streaming e contenuti gratis sui propri televisori.