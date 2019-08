Samsung SSD X5, il più veloce dei dischi esterni per Mac a metà prezzo: 1 TB 250 €

Samsung X5 da 1 Tb è a metà prezzo. Questa la bella occasione che si trova questo pomeriggio su Amazon grazie alla offerta di un venditore che propone questo eccezionale disco esterno Thunderbolt al miglior prezzo che abbiamo mai visto: 247 euro più tre euro di spedizione

Di questa periferica che attualmente è il più veloce disco esterno per Mac in circolazione, capace di far diventare più veloci (se usato come disco di avvio) anche computer della Mela, abbiamo parlato molte volte. Promette una velocità di lettura fino a 2.800 MB/s, praticamente 5.2 volte più veloce dei comuni dischi SSD di tipo SATA III. La velocità di scrittura del nuovo Samsung X5 è pari a 2.300 MB/s, consentendo a conti fatti di trasferire un ipotetico file da 20 GB in circa 12 secondi.

L’interfaccia che garantisce che queste prestazioni è Thunderbolt 3, abbinata alla tecnologia NVMe. Si tratta di un disco compatibile quindi con tutti i MacBook Pro di Apple che, appunto, non hanno un disco sostituibile. Per gli utenti di queste macchine il Samsung X5 può costituire il supporto per lavori che richiedono elevata velocità in lettura e scrittura: grafici, fotografi e video makers.

È perfetto anche per computer desktop come gli iMac che hanno dischi meccanici o con tecnologia Fusion, complicati da sostituire ed enormemente più lenti di quello di Samsung. In queste configurazioni si ottengono vantaggi su tutti i fronti se si sceglie di usarlo per collocare su di esso il disco di avvio. Ma la sua velocità è superiore anche al disco SSD di numerosi Mac portatili.

Tra le altre tecnologie si segnala:

crittografia dati AES a 256 bit per la protezione dei dati

per la protezione dei dati 12 x 6 x 2 centimetri e pesa 150 grammi

scocca in metallo con finitura lucida

con finitura lucida progettato per resistere ad urti e cadute fino a 2 metri di altezza

e cadute fino a 2 metri di altezza tecnologia Dynamic Thermal Guard, er la dissipazione del calore

Il disco da 1 TB normalmente costa intorno ai 450 euro, un buon prezzo considerate le caratteristiche. Ma un venditore Amazon da questa mattina lo presenta a 247 euro più tre euro di spedizione. In pratica è il prezzo della versione da 500 GB. Se preferite avere vendita e spedizione direttamente da Amazon, il prezzo della versione da 1 Tb sale a 418,99 euro, in compenso avete la spedizione immediata e le garanzie tipiche di Amazon.