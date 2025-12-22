Samsung già prende lezioni dal pieghevole Apple

L’attesa per il debutto di Apple nel mondo dei pieghevoli sembra destinata a finire il prossimo anno, ma la concorrenza si sta già muovendo d’anticipo. Sembra, infatti, che Samsung stia tentando di anticipare le scelte di Apple, che nel 2026 potrebbe cambiare le carte in tavola in questo scenario.

Secondo quanto riportato dalla testata coreana ET News, Samsung sta preparando il terreno per il lancio, previsto anch’esso per il 2026, del nuovo “Wide Fold“: un dispositivo che sembra progettato appositamente per rispecchiare le dimensioni e il formato 4:3 del futuro pieghevole di Cupertino.

Un passaporto

Stando alle indiscrezioni trapelate in rete, il Samsung “Wide Fold” monterà un display OLED da 5,4 pollici quando chiuso, che si espanderà fino a 7,6 pollici una volta aperto. Una fonte anonima del settore citata da ET News lo descrive come un dispositivo “tipo passaporto“, caratterizzato proprio da un rapporto d’aspetto 4:3 sullo schermo interno.

Queste misure sono incredibilmente vicine a quelle attribuite al device Apple. La scorsa settimana, The Information ha rivelato che il pieghevole della Mela dovrebbe avere uno schermo esterno da 5,3 pollici e uno interno da 7,7 pollici. Il rapporto d’aspetto è stato descritto come “simile a quello degli iPad più grandi in modalità orizzontale” e “più largo che alto” una volta aperto; una descrizione che riconduce proprio al formato 4:3 tipico dei tablet Apple.

Questa conferma rafforza l’ipotesi di un design ampio (“wide”), nonostante a settembre Mark Gurman di Bloomberg avesse ipotizzato un approccio diverso, descrivendo il dispositivo come simile a “due iPhone Air attaccati insieme”.

Con entrambi i giganti pronti al lancio per l’autunno 2026, la scelta condivisa del formato 4:3 avrà impatti precisi sull’esperienza utente. Questa proporzione è ideale per la lettura di e-book e documenti, per sfogliare fotografie e per attività creative come il design e l’editing di immagini.

Tuttavia, c’è un rovescio della medaglia: la fruizione di video. I formati standard (sia landscape che portrait) soffriranno inevitabilmente di spesse barre nere sopra e sotto l’immagine, un fenomeno di “letterboxing” già evidente per chi utilizza l’attuale Samsung Z Fold 7, dal design piuttosto squadrato.