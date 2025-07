Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7, i nuovi pieghevoli puntano su AI e design

Al Galaxy Unpacked del 9 luglio 2025, come previsto, Samsung ha sfoderato i suoi pieghevoli, smartphone di fascia alta che in questo momento dell’anno mirano a catalizzare l’attenzione del mercato di chi cerca il massimo da un dispositivo Android. Parliamo di Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, smartphone ormai iconici (anche se non certo i più venduti) della gamma dell’azienda coreana.

Galaxy Z Fold7: prestazioni da ultrabook, formato da tascabile

Il nuovo Fold7 viene presentato come il pieghevole più sottile mai realizzato da Samsung: da chiuso misura appena 8,9 mm e pesa 215 grammi. La silhouette ridotta ospita un processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy, supportato da fino a 16 GB di RAM e batteria da 4.400 mAh.

Il display interno è un Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici, pensato per multitasking, streaming e produttività, mentre quello esterno da 6,5 pollici lo rende utilizzabile anche da chiuso. Entrambi hanno refresh rate dinamico fino a 120Hz.

La fotocamera posteriore ha un sensore principale da 200 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. L’intelligenza artificiale entra in gioco nell’editing, nell’ottimizzazione delle foto e nelle funzioni pro-attive.

Galaxy Z Flip7: più utile, più intelligente, più personale

Il Flip7 è un pieghevole più compatto. Lo schermo esterno FlexWindow cresce fino a 4,1 pollici, è edge-to-edge e con refresh rate a 120Hz. Serve per visualizzare notifiche, controllare musica, rispondere ai messaggi e molto altro, senza aprire il telefono.

All’interno troviamo un display da 6,9 pollici con risoluzione FHD+ e rapporto 21:9. Il processore è l’Exynos 2500 a 3nm, affiancato da 12 GB di RAM e batteria da 4.300 mAh, la più capiente della serie Flip.

La fotocamera offre un sensore principale da 50 MP e una ultra-grandangolare da 12 MP. Ma la vera novità è l’integrazione di funzionalità AI avanzate come Gemini Live e Now Brief, pensate per gestire appuntamenti, creare riassunti, offrire suggerimenti contestuali e molto altro. Anche qui arriva il supporto a Samsung DeX, inedito per un Flip.

Prezzi e disponibilità: pieghevoli per tutte le tasche (o quasi)

I nuovi modelli saranno disponibili dal 22 luglio 2025, con preordini attivi fin da subito. Samsung propone anche una promozione con 6 mesi di Google AI Pro e 2 TB di spazio cloud inclusi, oltre al raddoppio gratuito della memoria per gli acquisti effettuati entro il 24 luglio.

Galaxy Z Fold7 : 12 GB + 256 GB: €2.199 12 GB + 512 GB: €2.319 16 GB + 1 TB: €2.619

: Galaxy Z Flip7 : 12 GB + 256 GB: €1.279 12 GB + 512 GB: €1.399

: Galaxy Z Flip7 FE : 12 GB + 128 GB: €1.069 12 GB + 256 GB: €1.129

:

Gli sconti Amazon

Su Amazon il Galaxy Z Fold7 viene venduto in offerta allo stesso prezzo (2.199 €) nel taglio di memoria da 256 e 512 GB. La versione da 1 TB costa 2.319 euro con una offerta Prime Day.

Stessa situazione per il Galaxy Flip7: anche qui il prezzo della versione da 256 GB è lo stesso della versione da 512 GB.

Per gli studenti c’è anche uno sconto di 100 €.