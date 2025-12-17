iPhone Fold, nascerà come telefono si userà come un iPad

L’iPhone Foldsarebbe diverso da tutti gli altri smartphone pieghevoli: più largo che lungo, con schermo panoramico.

Lo si può immaginare così il telefono pighevole, seguendo le indiscrezioni diffuse da The Information, in un report firmato da Wayne Ma, un affidabile giornalista già autore di altre anticipazioni, e Qianer Liu.

Uno schermo panoramico come elemento distintivo

The Information parla dell’iPhone Fold in un articolo che presenta anticipazioni sui futuri iPhone. La maggior parte dei rumor sono noti, ma quello sul telefono pieghevole è per molti aspetti una novità.

Secondo The Information, Apple starebbe lavorando a uno schermo esterno da circa 5,3 pollici e a uno schermo interno da circa 7,7 pollici. Numeri che, presi isolatamente, non raccontano differenze rivoluzionarie, ma che acquistano un significato diverso se letti insieme al rapporto d’aspetto.

Una volta aperto, l’iPhone Fold avrebbe infatti uno schermo interno dal taglio panoramico, più largo che alto, con proporzioni simili a quelle degli iPad quando vengono utilizzati in orizzontale. È una differenza sostanziale rispetto ai pieghevoli attuali, che anche da aperti mantengono uno sviluppo prevalentemente verticale.

Il confronto con i modelli esistenti chiarisce ulteriormente la differenza di approccio. Il Galaxy Z Fold7, una volta aperto, misura circa 6,24 pollici in altezza e 5,64 pollici in larghezza, mentre il Pixel 10 Pro Fold arriva a 6,1 pollici in altezza e 5,9 pollici in larghezza. In entrambi i casi si tratta di dispositivi che restano più sviluppati in verticale anche quando vengono utilizzati da aperti.

Un iPhone che vuole essere un iPad

L’iPhone Fold, se confermato, sarebbe quindi un dispositivo progettualmente diverso, costruito attorno a un’idea di utilizzo che guarda alla produttività, alla lettura e alla fruizione dei contenuti su una superficie ampia e orizzontale.

Un’impostazione che potrebbe rendere questo modello meno assimilabile ai foldable esistenti e più vicino, per filosofia, al mondo iPad.