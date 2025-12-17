Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Voci dalla Rete » iPhone Fold, nascerà come telefono si userà come un iPad
FuturoscopioVoci dalla Rete

iPhone Fold, nascerà come telefono si userà come un iPad

Di Fabrizio Frattini
iPhone Fold, nascerà come telefono si userà come un iPad - macitynet.it

L’iPhone Foldsarebbe diverso da tutti gli altri smartphone pieghevoli: più largo che lungo, con schermo panoramico.

Lo si può immaginare così il telefono pighevole, seguendo le indiscrezioni diffuse da The Information, in un report firmato da Wayne Ma, un affidabile giornalista già autore di altre anticipazioni, e Qianer Liu.

Uno schermo panoramico come elemento distintivo

The Information parla dell’iPhone Fold in un articolo che presenta anticipazioni sui futuri iPhone. La maggior parte dei rumor sono noti, ma quello sul telefono pieghevole è per molti aspetti una novità.

Secondo The Information, Apple starebbe lavorando a uno schermo esterno da circa 5,3 pollici e a uno schermo interno da circa 7,7 pollici. Numeri che, presi isolatamente, non raccontano differenze rivoluzionarie, ma che acquistano un significato diverso se letti insieme al rapporto d’aspetto.

Una volta aperto, l’iPhone Fold avrebbe infatti uno schermo interno dal taglio panoramico, più largo che alto, con proporzioni simili a quelle degli iPad quando vengono utilizzati in orizzontale. È una differenza sostanziale rispetto ai pieghevoli attuali, che anche da aperti mantengono uno sviluppo prevalentemente verticale.

Il confronto con i modelli esistenti chiarisce ulteriormente la differenza di approccio. Il Galaxy Z Fold7, una volta aperto, misura circa 6,24 pollici in altezza e 5,64 pollici in larghezza, mentre il Pixel 10 Pro Fold arriva a 6,1 pollici in altezza e 5,9 pollici in larghezza. In entrambi i casi si tratta di dispositivi che restano più sviluppati in verticale anche quando vengono utilizzati da aperti.

Un iPhone che vuole essere un iPad

L’iPhone Fold, se confermato, sarebbe quindi un dispositivo progettualmente diverso, costruito attorno a un’idea di utilizzo che guarda alla produttività, alla lettura e alla fruizione dei contenuti su una superficie ampia e orizzontale.

Un’impostazione che potrebbe rendere questo modello meno assimilabile ai foldable esistenti e più vicino, per filosofia, al mondo iPad.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Full Immersion su iPhone, come potenziarle coi Comandi Rapidi
Articolo successivo
ChatGPT ha un nuovo generatore di immagini, più preciso e flessibile

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.