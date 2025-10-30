Bloodgate, gli AirPods Pro 3 fanno sanguinare le orecchie di alcuni utenti

Su Reddit sono apparse alcune testimonianze di utenti che lamentano di un presunto problema con gli AirPods Pro 3: negli USA immediatamente Ribattezzato Bloodgate, il problema è lamentato da un numero esiguo di persone, una decina di utenti hanno pubblicato messaggi lamentando dolori, tagli all’interno delle orecchie e persino sanguinamento dopo l’uso prolungato degli auricolari.

I sospetti sembrano ricadere sul sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca che si trova all’interno degli auricolari, sfruttato per registrare il battito e le calorie bruciate mentre l’utente si allena.

L’utente Lyao1235, ad esempio, ha pubblicato delle foto che mostrano un orecchio insanguinato dopo un lungo volo con le cuffie: “Ho sentito una pressione sul lato sinistro, e quando ho tolto l’AirPod, ho visto questo”, scrive. Un diverso utente, brandonmp, segnala ferite identiche su entrambe le orecchie, in un thread risalente a qualche settimana fa.

Alcune delle persone che hanno lamentato il problema inizialmente pensavano a un semplice brufolo o a un’irritazione, ma hanno poi individuato lesioni simmetriche nel condotto uditivo e nel trago (piccola prominenza cartilaginea di forma triangolare del padiglione auricolare). Alcuni hanno notato piccole tracce di sangue asciugandosi le orecchie dopo che uno degli auricolari è scivolato.

Sottolineiamo che il numero dei casi segnalati è davvero esiguo, ma li segnaliamo per chiedere se anche voi avete riscontrato problemi simili. Forse la causa è dovuta al fatto che gli auricolari in questione non sono adatti a tutte le forme delle orecchie? Potrebbe trattarsi di difetti di fabbricazione isolati, o semplicemente di un uso troppo prolungato degli auricolari.

Dita puntate sul sensore cardiaco

Da quello che sembra di capire il problema potrebbe essere causato dal piccolo sensore di frequenza cardiaca che si trova sui lati della forma cilindrica; questo poggia direttamente contro il condotto uditivo, spesso a livello del trago e la pressione costante sulla stessa zona potrebbe comportare irritazioni, indipendentemente dalla misura dei cuscinetti utilizzati.

Alcuni utenti riferiscono di non avvertire nessun fastidio, altri parlano di una piccola asperità percettibile al tatto, esattamente nel punto in cui hanno notato tagli o irritazioni. A questi si aggiunge un leggero calore avvertito attivando la misurazione cardiaca in modo continuo, un riscaldamento che potrebbe peggiorare l’irritazione nel tempo.

Apple per il momento non ha rilasciato dichiarazioni. A un utente che si è lamentato l’azienda non ha sostituito gli auricolari “per motivi igienici”, limitandosi a consigliare cuscinetti in silicone di dimensioni diverse (di serie nella confezione degli auricolari sono presenti cinque misure: XXS, XS, S, M, L).

Tra i consigli generici che è possibile indicare: disattivare la misurazione continua della frequenza cardiaca dalle impostazioni, ridurre il volume, non usarli per periodi troppo prolungati e fare delle pause. Quest’ultimo consiglio vale per tutti gli auricolari: se impiegati per tempo prolungato, possono portare a una serie di disturbi legati per lo più al danno da rumore. Una buona regola è quella di seguire la regola del 60-60: ascoltare musica in cuffia consecutivamente per non più di 60 minuti a un volume che non vada oltre il 60%.