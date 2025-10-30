Google Pomelli è l’AI che crea intere campagne pubblicitarie

L’elenco dei lavori destinati a scomparire o a essere stravolti dall’Intelligenza Artificiale si allarga per includere non solo i grafici, ma anche gli addetti a marketing, pubblicità e social media manager che, tutti insieme in coro, danno il benvenuto a Google Pomelli.

Un nome ammiccante all’italiano per un geniale sistema AI sperimentale di Big G in grado di leggere e interpretare qualsiasi marchio e azienda. Una volta catturato il DNA della società, il buon Pomelli sforna una serie di idee “innovative e strategiche” tra cui un umano può scegliere.

Scelta l’idea, Pomelli torna in azione per generare tutto: dalle risorse di marketing e materiali in alta qualità, già pronti per diversi media, fino a intere campane pubblicitarie, social media inclusi. In breve: basta un umano che supervisiona il processo e Google Pomelli realizza in minuti ciò che richiederebbe giorni o settimane agli addetti marketing, grafica e pubblicità.

Per questa ragione Pomelli è proposto come uno strumento utile per le società di piccole e medie dimensioni che per budget, tempo e risorse non possono affrontare questi compiti internamente e si affidano a terze parti.

L’intervento umano è ridotto all’osso perché il sistema AI Pomelli è progettato in tre passaggi per funzionare subito, in maniera molto pratica e semplice.

Analizza il tuo sito web e crea il DNA aziendale

Nella Fase 1 basta dare in pasto il sito web aziendale a Pomelli che lo analizza per comprendere l’identità del marchio a partire dal tono dei testi, dalle immagini e dalla palette dei colori impiegata. L’intelligenza artificiale crea ciò che Google chiama il DNA aziendale. Ogni contenuto generato da Pomelli si basa sul DNA aziendale, in questo modo assicura che tutti i materiali siano autentici e coerenti su ogni canale e media.

Generatore di idee per campagne pubblicitarie

Nella Fase 2, sempre a partire dal DNA aziendale, Pomelli genera e propone diverse idee per campagne personalizzate e specifiche per l’attività. Se l’umano supervisore ha già un’’idea in mente, basta digitare un prompt per descriverla e Pomelli crea al volo tutti i contenuti come immaginati.

Pomelli genera tutto

Infine nella terza e ultima fase, anche senza un’idea umana, Pomelli crea set completi di risorse di marketing in linea con il marchio, pronti per diversi canali, dagli annunci, al sito web e per social media.

Il supervisore umano torna utile ancora alla fine del processo per scorrere e scegliere le risorse migliori e più in linea con gli obiettivi della campagna. Si può sempre intervenire per modificare testo o immagini direttamente in Pomelli.

Le beta AI arrivano prima in USA

Come quasi tutti i principali esperimenti AI di Google in fase beta, il primo rilascio è limitato a USA, Canada oltre ad Australia e Nuova Zelanda e solo in inglese. Google mette le mani avanti, precisando che si tratta di un esperimento iniziale e che potrebbe richiedere un po’ di tempo per essere perfezionato.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.